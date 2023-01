“È scappata da Buckingham Palace”: Camilla Parker sale sul primo aereo, è apocalisse Royal

La drastica decisione di Camilla Parker-Bowles cade come un fulmine a ciel sereno e stupisce tutti i sudditi: la regina consorte ha lasciato l’Inghilterra. Ecco dove è diretta e qual è il motivo che l’ha spinta ad allontanarsi da Buckingham Palace.

Qual è la ragione che ha spinto Camilla Parker a fare le valige e andare via dall’Inghilterra? Questa è la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che i tabloid hanno dato notizia della drastica decisione della regina consorte.

Quello che è certo è che dopo la morte della regina Elisabetta II, le cose a Palazzo sono cambiate drasticamente. Nulla è più come prima.

Anche le dinamiche interne, tra i membri della famiglia, sono decisamente diverse: alcuni rapporti sono ancora più inclinati di prima, basta pensare a quello tra William, Carlo e Harry, i tre uomini di famiglia.

Nemmeno per la Parker deve essere un periodo facile, tantoché ha scelto di fare la valigia e lasciare il suolo inglese.

Con l’acquisizione del titolo di regina consorte sono aumentati gli impegni e le sue responsabilità, che sicuramente la stanno mettendo sotto pressione.

La conferma del titolo è arrivata proprio con un annuncio della Royal Family che comunicava come Carlo e Camilla Parker Bowles Shand fossero stati designati come Re e Regina consorte.

La notizia non è stata accolta bene da tutti i sudditi: molti britannici, infatti, etichettano la Parker come “sfasciafamiglie” a causa di ciò che è successo con Lady Diana. Anche in questo caso, Camilla ha dovuto farsi forza per superare le numerose critiche che quotidianamente piovono su di lei.

Proprio per questo, la regina ha sentito l’esigenza di staccare la spina. Improvvisamente ha impacchettato i suoi beni, fatto le valige e preso un areo che l’ha portata lontano dall’Inghilterra e da Buckingham Palace.

È volata verso il centro “Soukya”, nei pressi di Bangalore, ovvero la capitale del Karnataka, a sud dell’India.

Immersa tra lezioni di yoga e cibo ayurvedico, la Regina sta cercando di ritrovare la pace interiore buttando fuori un po’ di stress. Stando alle indiscrezioni, per questo viaggio di sette giorni avrebbe speso ben 4000 dollari.

Nel frattempo, in Inghilterra Kate e William si stanno occupando delle uscite protocollari e delle numerose responsabilità che incombono su di loro.

La scelta di Camilla di fuggire da Buckingham Palace in un momento di difficoltà non è di certo passata inosservata e le è costata numerose critiche, sia da fuori che da dentro il Palazzo.

Secondo l’opinione di molti, la regina consorte ha lasciato il paese nel momento meno opportuno, guardando solo i suoi interessi, tralasciando le necessità della famiglia reale inglese.