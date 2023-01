Ore drammatiche per Illona Staller | “Rapito il figlio”: linea diretta tra Italia e America

La celebre showgirl e diva del porno Illona Staller parla a cuore aperto su un fatto molto doloroso del suo passato. Si tratta del rapimento di suo figlio avvenuto quando era piccolo. Il racconto è davvero drammatico. Ecco la sua verità.

La vita di Illona Staller non è semPre stata tutto rosa e fiore. Anzi la donna ha subito diversi traumi nel passato, ma c’è uno in particolare che l’ha segnata nel profondo e che riguarda proprio suo figlio.

La Staller inizia la sua carriera come modella da giovanissima ma per guadagnare un po’ di più e per mantenersi ha provato a fare la cameriera in albergo. Ed ecco che fa la conoscenza con un uomo molto importante, un rappresentante italiano con il quale convola a nozze e ottiene la cittadinanza italiana. Negli anni ’70 Illona Staller, quindi, giunge in Italia ma il suo matrimonio naufraga e i due divorziano.

In seguito al matrimonio con questo italiano, la Staller conosce un altro uomo Jeff Koons, il celebre artista statunitense con cui avrà il primo e unico figlio, Ludwig. Madre e figlio hanno attualmente un ottimo rapporto anche se proprio il suo stesso figlio ha affermato di percepire la presenza di sua mamma e di definirla un po’ scomoda.

Per Luwdig e Illona le cose non sono state sempre semplici, anzi quando lui era piccolo tutto era molto complicato. Vediamo cosa è successo.

Il rapimento del figlio di Illona Staller

Il figlio di Illona Staller ha subito un rapimento quando aveva solo pochissimi mesi. Un evento che ha traumatizzato completamente sua madre “Cicciolina” nome d’arte per la Staller. Illona e Koons dopo la loro separazione non sono rimasti per nulla in buoni rapporti: l’uomo ha portato, infatti, suo figlio in America contro la volontà di sua madre.

Ed è proprio in questo momento che ha preso una decisione forte che non l’ha messa in buona luce agli occhi del mondo: è volata in America e ha rapito suo figlio. Illona non ha fatto questo gesto a cuor leggero ma anzi ne ha sofferto molto, tanto da cadere in depressione e perdere diversi chili.

Una volta giunta in Italia, ha trovato qualcuno che l’ha guidata nella battaglia legale con Koons il quale a sua volta sindacava, insieme ai suoi avvocati, sul lavoro di Cicciolina che ricordiamo essere stata una pornodiva. Al termine del duro processo Illona è riuscita ad avere legittimamente la custodia di suo figlio e a risalire da questo periodo buio e delicato.

Adesso, tutto procede per il meglio e proprio la Staller ha potuto raccontare più serenamente questo periodo difficilissimo quando nella scorsa edizione è stata una concorrente dell’Isola dei Famosi, raccogliendo la commozione di tutto il pubblico.