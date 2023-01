“Undici anni senza lavarmi”: la malattia devastante di Dalila Di Lazzaro | Impossibile trattenere le lacrime

Dalila Di Lazzaro spiazza tutti con un racconto davvero straziante a proposito della sua salute. Ospite da Mara Venier a Domenica In, l’attrice ha fatto piangere persino la padrona di casa.

Nessuno si aspettava che Dalila Di Lazzaro si sarebbe raccontata senza filtri, parlando di difficoltà davvero personali attraversate nel passato. Eppure, ospite dalla sua amica Mara Venier si è sentita a casa e ha aperto il suo cuore, vuotando il sacco su molti aspetti della sua vita. Ecco cosa ha raccontato.

Dalila di Lazzaro, la malattia

L’intervista a Domenica In è iniziata in modo emozionante: la Di Lazzaro ha raccontato al pubblico come è nata la forte amicizia con Mara Venier.

Ripercorrendo episodi del passato, le due hanno rispolverato ricordi davvero emozionanti, che hanno persino fatto piangere la padrona di casa, scoppiata in un fiume di lacrime.

Poi, Dalila ha confessato di soffrire di dolori cronici e di aver avuto enormi difficoltà in passato a causa delle sue condizioni di salute. Ecco cosa ha raccontato a Domenica In.

Domenica In, Mara Venier in lacrime

Nonostante il suo successo in qualità di attrice, Dalila Di Lazzaro non si vede più in televisione o al cinema.

La sua carriera cinematografica l’ha portata a diventare una delle attrici più apprezzate del panorama italiano e per celebrarla Mara Venier ha realizzato un commovente video di presentazione, mandato in onda durante la puntata.

Dopo il video di presentazione Dalila Di Lazzaro ha raccontato il suo dramma molto personale e intimo: “Venticinque anni fa ho chiuso i giochi: non mi hanno creduto i medici, non so per quale motivo ma non mi hanno creduto e questa è una cosa gravissima.

Perché, ad esempio, all’epoca non parlavano del dolore cronico e questa è una cosa terribile. Undici anni senza mai alzarmi, neanche per lavarmi”.

Dalila confessa di aver passato momenti davvero difficili, durante i quali non aveva l’autonomia nemmeno per fare le cose più basilari, come lavarsi. Ma il racconto non finisce qui, continua:

“E purtroppo non è finita. Io vorrei non avere la pietà della gente, io sono una combattiva, sono una forte, io devo aiutare migliaia di persone che sono nelle condizioni del dolore cronico.

Io con la mia forza vorrei portare avanti questo problema e ti ringrazio Mara di farmelo dire nel primo giorno dell’anno”, afferma Dalila, ricordando che molte persone soffrono giornalmente di questa malattia.

Dopo queste strazianti parole che testimoniano tutto il dolore e le difficoltà affrontate dall’attrice, Mara Venier ha voluto esprimere vicinanza alla sua cara amica di vecchia data.