“Non doveva finire così”: Harry distrutto in lacrime, dopo l’ultimo gesto è finita davvero

Harry è ancora al centro delle polemiche dopo l’uscita del documentario su Netflix sulla sua storia con Meghan e la rottura con la casa reale. Adesso ad aggiungere benzina sul fuoco ecco che arriva un’intervista bomba che anticipa la pubblicazione dell’autobiografia di Harry, The Spare. Vediamo alcune incredibili anticipazioni.

Non c’è pace per la famiglia reale che ancora una volta deve far fronte a delle polemiche e al clamore mediatico dovuto alle azioni di Harry e Meghan. La coppia ribelle della monarchia dopo aver abbandonato i doveri reali a gennaio 2020 ed essersi trasferiti in America lontano dagli invadenti riflettori inglesi, ha cercato di dare ripetutamente la sua versione dei fatti sulla rottura reale più assurda degli ultimi anni.

La famiglia di Windsor pare non aver mai accettato Meghan e proprio la lor incapacità di difenderla e tutelarla rispetto ai media inglese è stata una delle diverse motivazioni che hanno spinto i coniugi, duchi i Sussex, a lasciare il Regno Unito per costruire una nuova vita in America. Questo dicembre Harry e Meghan sono stati protagonisti indiscussi delle pagine dei giornali a causa del documentario Netflix che ha raccontato più nello specifico la loro storia.

Adesso, c’è qualcosa che incrinerà presumibilmente ancora di più i rapporti con la famiglia Windsor e sarebbero le due fatidiche interviste di Harry ai microfoni di Itv e successivamente a quelli della Cbs. Vediamo le ragioni di questa scelta.

Le confessioni di Harry

Alcune anticipazioni circa il contenuto dell’intervista prevista su Itv sono state già rilasciate e non promettono bene. Harry pubblicherà la sua autobiografia ufficiale questo dieci gennaio e in occasione dell’uscita bomba ha in programma alcune interviste promozionali.

Ed è proprio durante una di questi interventi che Harry ha fatto delle dichiarazioni sconvolgenti. ‘NON DOVEVA FINIRE COSÌ.VOGLIO UNA FAMIGLIA, NON UNA ISTITUZIONE.’ pare aver detto Harry in merito alla freddezza dimostrata dalla famiglia Windsor nei loro confronti e ha aggiunto: “Loro pensano sia meglio dipingerci come i cattivi e non hanno nessuna volontà di riconciliazione”.

Harry ha intenzione di approfondire

Harry nel suo libro spiegherà meglio i motivi della rottura con la sua famiglia che a detta sua è perpetrata da loro stessi i quali non avrebbero alcun proposito di riconciliazione. The Spare, però, parlerà anche dell’operato di Diana e della sua tragica morte, ma specialmente di quando entrambi i fratelli hanno dovuto marciare dietro la bara della mamma appena scomparsa.

Insomma, la situazione dopo l’uscita del libro potrebbe non migliorare affatto anzi magari acuirà l’astio tra le parti. Harry, intanto, ha deciso di devolvere parte del ricavato in beneficenza diviso tra due associazioni molto importanti per il duca ossia WellChild, che cura i bambini disabili e Sentebale, associazione che ha contribuito a costruire volta ad aiutare e sensibilizzare sul tema HIV/AIDS in Africa.