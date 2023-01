“Addio per sempre”: lutto devastante per Claudio Baglioni, se n’è andata dopo una lunghissima malattia

Claudio Baglioni ha condiviso il dolore di un lutto che l’ha colpito profondamente: se n’è andata una giovane donna a cui era molto legato. L’intero mondo dello spettacolo si è stretto nel dolore di fronte a questa perdita tremenda.

Claudio Baglioni non ce la fa e racconta il dolore della perdita: “Per sempre con noi” scrive sui social, mentre porge l’ultimo saluto a una giovanissima donna che se n’è andata dopo una lunga e dolorosa malattia.

Star indiscussa di The Voice, la cantante ha perso la sua battaglia mentre cercava di raccontare la sua situazione e condividere il dolore sui social con tutti i suoi fan. VIP e telespettatori ricorderanno per sempre il suo sorriso luminoso, la sua forza di volontà e soprattutto il talento ineguagliabile di una voce che se n’è andata troppo presto.

Claudio Baglioni le dice addio

“Un bellissimo addio” è quello che ha regalato Claudio Baglioni a una delle concorrenti di The Voice Senior che se n’è andata tragicamente in seguito a una lunga malattia. Un addio doloroso e sentito che ha coinvolto non solo il famoso cantante, ma anche tutti gli ex concorrenti del programma e tantissimi VIP che hanno manifestato il proprio dolore.

“Ciao Claudia. La tua voce canterà sempre con noi” aveva aggiunto sul suo post, salutando con commozione Claudia Arvati, finalista di The Voice Senior della squadra di Gigi D’Alessio. Nello spin-off, condotto da Antonella Clerici, Claudia aveva dato il meglio di sé arrivando alla finale del programma e sbaragliando la concorrenza.

La donna era conosciutissima nel settore: aveva fatto da spalla a grandi nomi, tra i quali Fiorella Mannoia, lo stesso Baglioni, Gianni Morandi, Giorgia e Andrea Bocelli. La sua carriera era da invidia, considerando che aveva partecipato a ben 4 edizioni del Festival di Sanremo come corista, oltre che a programmi come Furore, Amici, La Corrida, Carramba e Pronto chi gioca.

Insomma, il suo nome di certo non era sconosciuto nell’ambito dello spettacolo. Così, dopo tanti anni di lavoro da co-protagonista, aveva deciso di partecipare a The Voice Senior per far conoscere anche al grande pubblico il suo valore. E ci era riuscita: tanto è stato l’affetto arrivatole da casa.

La terribile malattia

Purtroppo la cantante era malata da tempo e lo aveva ammesso lei stessa sui social. Su Instagram teneva sempre aggiornati i suoi follower sulle sue operazioni e il suo stato di salute, parlando di quel male che le era nato dentro e non la lasciava in pace.

“In questo tempo rallentato ho affilato il coraggio e ho conosciuto il bene che mi gira intorno” aveva scritto. “Non immaginavo ce ne fosse così tanto, e così potente…non potevo saperlo. Me ne prendo un pezzetto al giorno e lo conservo per tutto il resto della vita che voglio vivere”.