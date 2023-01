“Ti prego aiutami”: la lettera prima del suicidio, Maria De Filippi non è riuscita a salvare la sua vita

Una brutta storia quella che ha coinvolto anche Maria De Filippi: una donna si è tolta la vita dopo aver chiesto aiuto, inutilmente, alla regina di Mediaset. Quella lettera non è mai arrivata a Maria e alla fine la donna ha compiuto il gesto estremo.

Maria De Filippi si è trovata coinvolta suo malgrado in una storia oscura e piena di dolore. Donatella Hodo si è tolta la vita dopo aver provato a contattare la regina di Mediaset senza però ricevere risposta. Un errore che per la ragazza si è rivelato fatale: a soli 26 anni si è suicidata, presa dalla disperazione.

Purtroppo la conduttrice non è riuscita a venire a conoscenza dell’accaduto in tempo e ha dovuto apprendere la notizia quando lo hanno fatto tutti gli altri. La povera ragazza era sovrastata dal dolore e non riusciva a vedere una via d’uscita; alla fine si è tolta la vita in carcere, quando ha visto che nessuno sarebbe andato ad aiutarla.

Maria De Filippi e quella lettera mai arrivata

Quella che coinvolge la regina di Mediaset è una storia terribile che nessuno avrebbe mai voluto sentire. Donatella Hodo, 26 anni appena compiuti, si è tolta la vita in carcere dopo aver chiesto aiuto a Maria De Filippi, ma senza mai ricevere una risposta.

La ragazza aveva deciso di contattare la conduttrice per chiedere aiuto e poter cambiare vita. Donatella era stata rinchiusa in carcere per problemi legati al furto e allo spaccio, causati da un’esistenza difficile che la ragazza voleva sistemare una volta per tutte.

“Maria ti prego, ti chiedo di aiutarmi, voglio uscire fuori da tutta questa situazione, voglio smettere con la droga, voglio finire con il carcere, ma ho bisogno di qualcuno che mi dia una possibilità. Ho 26 anni, ho ancora una vita davanti, voglio sistemarmi, avere un futuro, riprendere i rapporti con la mia meravigliosa famiglia” scriveva nelle sue lettere, purtroppo mai recapitate.

Il tremendo errore che ha cambiato tutto

C’era infatti un errore nell’indirizzo a cui scriveva la ragazza, perciò le sue richieste non hanno mai raggiunto la destinazione. “Ho bisogno di un aiuto, di trovare un lavoro… voglio vedere gli occhi di mia madre piangere nel vedermi realizzata e non perché sta soffrendo per colpa mia” continuava.

“Maria, te lo chiedo con il cuore in mano se hai qualche possibilità di aiutarmi a scontare fuori dal carcere, poi starà a me dimostrare che ce la voglio fare… io ti chiedo di aiutarmi, di darmi una possibilità, so fare tante cose e soprattutto ho ritrovato la voglia di vivere, di recuperare gli anni persi, voglio smetterla di distruggermi con le mie mani. Ora ti saluto, ti mando un abbraccio e aspetto la tua risposta con tutto il cuore” aveva scritto.

Purtroppo quell’aiuto non è mai arrivato e la situazione si è conclusa nel peggiore dei modi. Una storia tragica che ha scosso anche la De Filippi, ignara di tutto.