Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker | Esplode la nuova bomba familiare: “Oltre 400 milioni di euro”

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati, ma quanto costa all’imprenditore questa rottura? Saltano fuori le cifre del mantenimento che sono decisamente da capogiro. Ecco a quanto ammonta.

La Hunziker e Trussardi hanno formato una coppia davvero apprezzata dagli italiani: il loro amore ha dato vita a due splendide bambine – Sole e Celeste – che, con l’avvento della separazione, i due stanno cercando di proteggere da sofferenze inutili. Per questo, sono molto restii a rilasciare interviste e tendono a difendere la loro privacy.

Nonostante siano arrivati all’amara decisione, sono rimasti in ottimi rapporti e spesso fanno anche delle uscite insieme, tantoché alcuni pensavano ci fosse un ritorno di fiamma. In realtà, per ora, non è stato confermato nulla, quindi si tratta solo di supposizioni. L’ultima conferma arrivata dalla coppia riguardava proprio la loro separazione.

Le indiscrezioni delle ultime ore

Nelle ultime ore sono uscite indiscrezioni riguardo l’onerosa cifra che Tomaso spenderebbe mensilmente per il mantenimento di Michelle e delle loro due figlie. Si tratta di una somma davvero consistente, da capogiro, che ha sorpreso tutti. Ecco qual è il suo patrimonio e quanto la legge gli chiede di spendere mensilmente per la sua famiglia ed ex moglie.

La cifra di cui stiamo parlando è veramente assurda, ma ricordiamo che il patrimonio di Michelle e Tomaso è davvero importante. Proprio per questo, il mantenimento è a sua volta molto alto, per garantire lo stesso tenore di vita.

La casa di moda di Trussardi fattura circa 150 milioni di euro annuo, e l’imprenditore gode di un patrimonio di circa 300-400 milioni. Si tratta di cifre davvero alte, ma la Hunziker non è da meno. La conduttrice e showgirl, infatti, ha un grande successo in tv che le permette di condurre una vita davvero agiata.

A Michelle spetta una parte non indifferente

Nonostante questo, spetta anche a lei del denaro da parte dell’ex marito. Tra i due è lui a godere del patrimonio più alto, quindi dovrà sborsare molti soldi per mantenere Michelle e le loro due figlie. La legge, infatti, prevede che lo stile di vita dei figli minori non cambi con la separazione dei coniugi.

Venendo alle cifre, Trussardi dovrà versare 10mila euro al mese di mantenimento fino a quanto Sole e Celeste non avranno raggiunto la maggiore età. Una cifra davvero esorbitante, se si conta che anche Michelle gode di un ottimo patrimonio.

La somma da versare è adeguata ai loro averi: ricordiamo che Tomaso è amministratore delegato di una delle case di moda più importanti del Belpaese.