Svolta tra Ginevra ed Elettra Lamborghini. Le dichiarazioni scioccanti: “Prendo quello che arriva”

Ginevra Lamborghini ha condiviso qualche dettaglio sul suo rapporto con la famosissima sorella Elettra. Durante il Grande Fratello VIP era emerso che le due non si parlavano ormai da anni e non passavano nemmeno il Natale insieme, e la situazione aveva lasciato tutti a bocca aperta.

Piccoli passi avanti, forse, nel rapporto tra Ginevra Lamborghini ed Elettra. A rivelarlo è la stessa gieffina, che ha spiegato a che punto sono nella loro “relazione” rispetto a quando, alcuni mesi fa, nemmeno si parlavano.

Si trattava di una situazione molto spinosa e dolorosa che aveva colpito tutti i telespettatori: non si erano mai compresi fino in fondo i motivi del distacco, forse legati a vecchie gelosie e questioni famigliari. Ginevra non era mai riuscita a parlarne con serenità e alla fine i suoi fan si erano arresi. Ma ecco che ora sembra esserci un po’ di luce in fondo al tunnel.

Ginevra ed Elettra Lamborghini: il nuovo rapporto

Ci ricordiamo tutti di come Ginevra ed Elettra Lamborghini proprio non si potessero vedere, tanto che, dopo che Signorini aveva chiesto alla gieffina di raccontare qualche dettaglio in più, era arrivata la diffida da parte della sorella.

Un rapporto davvero difficile quello tra le due, che a malapena si parlavano ed erano ormai anni che non si frequentavano più. Quando poi è accaduto il caso di Marco Bellavia e Ginevra è stata allontanata dalla casa, sul web è scoppiato il caos: in centinaia si sono riversati sul profilo di Ginevra per insultarla, tirando di mezzo anche sua sorella Elettra.

Adesso sembra che tra le due ci sia stato un passo avanti, una sorta di piccola riappacificazione. “Mi prendo quello che arriva, anche se è presto per dirlo, però un miglioramento c’è stato. Lei è dispiaciuta che sia uscita dal programma, ora va meglio” ha detto Ginevra a Nikita Pelizon.

Ginevra sta procedendo per piccoli passi per paura di infastidire la sorella: il loro rapporto è ancora molto fragile e andrà ricostruito col tempo. “La situazione è migliorata. Io cerco di essere presente con molto rispetto, perché non voglio essere invadente.

Quando posso e me la sento le mando sempre il messaggino per dirle che la sto pensando e per chiederle come sta. Ci sono volte che mi risponde e volte che non lo fa. Però, il fatto che non mi risponda io l’accetto tranquillamente. Per me è come se avessi vinto il Grande Fratello” ha detto.

Nel frattempo i fan sia dell’una che dell’altra sembrano essersi riappacificati e sperano in un riavvicinamento definitivo tra le due.