Vanessa Incontrada: scattano i baci rubati, la vera consolazione dopo la separazione | Una gioia immensa

Vanessa Incontrada è una celebre conduttrice spagnola che lavora da molti anni in Italia. La donna si è recentemente lasciata con il suo storico compagno ma sui social pubblica qualcosa di molto dolce. Vediamo di cosa si tratta.

E’ davvero impossibile non conoscere Vanessa Incontrada, conduttrice spagnola da tanti anni attiva in Italia in noti programmi ma anche in qualità di attrice di film e fiction. La donna ha iniziato come modella nel 1998, quando giovanissima in Spagna scattava le prime campagne pubblicitarie.

Ma in seguito al trasferimento in Italia che l’Incontrada trova il successo. Questo arriva con la conduzione di una delle trasmissioni di punta di Mediaset: Zelig Circus. A fianco a Claudio Bisio e succeduta a Michelle Hunziker Vanessa ha formato una coppia irriverente e molto amata dagli spettatori tanto che il noto format è stato ripreso anche quest’anno per alcune puntate speciali.

Ma non solo, nella carriera dell’Incontrada c’è anche spazio per la recitazione: è stata, protagonista di numerose fiction come ad esempio Fosca Innocente, serie televisiva ancora in corso. Vanessa Incontrada, inoltre, è spesso al centro di assurde polemiche a causa del suo discusso aspetto fisico. La conduttrice dopo la sua gravidanza nel 2008 ha preso peso non trovando più la forma di un tempo.

La Incontrada, però, è sempre stata fiera del suo corpo e delle sue forme e proprio per questo ha risposto, in una famosa intervista a Vanity Fair, a tutti quelli haters che l’hanno criticata.

Ecco le sue parole: “Quando vedo abbassare lo sguardo di una donna perché viene criticata per come si veste, per come si trucca, se è magra, se è grassa, quanto profumo si mette, come guida, quanto parla, quante persone frequenta, se vuole un figlio, se non lo vuole, se è troppo maschile, se è troppo femminile, se è troppo libertina è una poco di buono, se non lo e, è troppo rigida, ogni volta mi ricordo di quante volte io ho abbassato lo sguardo per quello che mi son sentita dire, finché ho capito che nessuno mi può giudicare, perché ho capito che nessuno ti può giudicare”.

Ma Vanessa Incontrada fa discutere anche per la sua vita sentimentale. Lasciatasi da poco con il suo storico compagno Rossano Laurini con il quale aveva una relazione dal 2007 e dal quale aveva avuto suo figlio Isal, Vanessa sarebbe pronta a ricominciare.

La foto social dell’Incontrada e le sue parole sulla separazione

Dopo la lunga relazione con Laurini, L’Incontrada si mostra sul suo Instagram in dolcissima compagnia. C’è qualcuno che la bacia con tenerezza e lei non potrebbe essere più felice. Si tratta del suo cagnolone, un meraviglioso golden che la riempie di tantissimi bacini.

L’Incontrada ha bene tre cani: Gina, un barboncino toy, e i due golden retriver, Zelig e Tokyo che ama moltissimo. A proposito della rottura dal suo compagno Vanessa ha dichiarato: “Con Rossano è un momento di grande riflessione.

Ma con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente. La ‘fine’ non ci sarà. Poi se un giorno subentrerà un’altra persona, troveremo un altro modo per volerci bene. Ma non ci penso, non vivo nel futuro”.