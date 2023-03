Scoop a Uomini e Donne: cicogna in arrivo per una celebre coppia del programma

Una nota coppia di Uomini e Donne potrebbe essere in dolce attesa con grandissima sorpresa di tutti. Di chi stiamo parlando?

Il celebre dating show targato Mediaset Uomini e Donne è noto per le numerose coppie che nascono dal programma. Non sempre chi partecipa alla trasmissione riesce a trovare l’amore: in tante occasioni tronisti e corteggiatori sono rimasti delusi dalla difficoltà di legarsi a qualcuno ed in altre invece la coppia formata nello show è durata come un gatto in tangenziale. In effetti, non è semplice resistere nel mondo dello spettacolo o comunque superare indenni il lungo percorso a Uomini e Donne.

Di coppie che però hanno avuto un lieto fine ce ne sono anche parecchie ma l’epilogo di una nello specifico ha particolarmente sorpreso molto appassionati del programma di Maria De Filippi. I due, infatti, non sembravano molto affini e si vociferava che stessero avendo dei problemi e fossero, quindi, in crisi.

A quanto pare, invece, la coppia non solo sarebbe andata all’altare ma un pancino sospetto avrebbe rivelato una gravidanza tenuta segreta. La gioia nonostante lo stupore è grandissima sia per i fan che li hanno seguiti nel programma e sia per Maria De Filippi, reduce dal dolore più grande: quello della perdita di suo marito Maurizio Costanzo.

Il matrimonio e il lieto evento della coppia di Uomini e Donne

I due ex protagonisti hanno, quindi, preso questa decisione definitiva: stare insieme per sempre. Non solo ad unirli per la vita ci potrebbe essere un bambino, il primo figlio della coppia. Dai diretti interessati non giunge nessuna dichiarazione. Tuttavia, già diverse riviste ne confermano la veridicità delle indiscrezioni messe online dai fan della coppia.

Di chi stiamo parlando? I due, intanto, sono molto giovani e hanno partecipato abbastanza recentemente al programma di Maria De Filippi. Vi diamo intanto un indizio: la donna è di origine marocchina e ha optato per celebrare il suo matrimonio seguendo le tradizioni del suo Paese. Questa rivelazione vi ha fatto capire di chi stiamo parlando?

Ecco di chi si tratta

Si tratta di Sara Shaimi e Sonny Di Meo sposatisi in Marocco a Rabatm per volere di Sara che desiderava un ritorno alle origini. Se la coppia ha deciso di restare in silenzio, ci hanno pensato il loro amici a postare le loro foto sui social lasciando trasparire tutta l’immensa felicità di Sara e Sonny.

Il matrimonio ha letteralmente spiazzato tutti in quanto si pensava che i due fossero in crisi e sul punto di lasciarsi. Notizia falsa anche perché pare che proprio Sara abbia delle rotondità sospette e come si può notare da alcune foto ci sia un bel pancino, preannuncio di gravidanza.