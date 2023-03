UeD: Gloria trova l’amore fuori dal programma, lui è famosissimo | FOTO

Dopo aver abbandonato il trono over di Uomini e Donne, Gloria è sparita dalle scene. Sapete chi frequenta in privato?

Si ricorrono le voci su un presunto flirt con un ex cavaliere dello stesso programma di Maria De Filippi che l’ha resa celebre. Dopo mesi di silenzio, a rivelare tutta la verità è stato proprio lui: ecco di chi si tratta.

Gloria Nicoletti è stata senza dubbio una delle protagoniste del dating show di Maria De Filippi per via della sua frequentazione tormentata con Riccardo Guarnieri, l’ex di Ida Platano. Lui, infatti, non era convinto di lei e non riusciva a dichiararsi innamorato per poi uscire dal programma e godersi la vita di coppia lontano dalle telecamere.

Lei, dal canto suo, era molto coinvolta dalla loro frequentazione: aveva ammesso i suoi sentimenti ed era pronta a lasciare U&D, tantoché all’ultima puntata gli ha dato un ultimatum, a cui Riccardo non ha reagito.

Gloria Nicoletti: l’amore fuori dal programma

Dopo mesi di frequentazione e incomprensioni, Gloria ha deciso dare priorità a se stessa e ha abbandonato il dating show. Oggi la bellissima donna romana sembra aver trovato un compagno: c’è un uomo, ex concorrente del programma, con cui si frequenta lontano dai riflettori. Ma di chi si tratta?

I più attenti telespettatori di Uomini e Donne avranno notato che negli ultimi giorni c’è un grande assente nel parterre maschile. Stiamo parlando di Ivan Di Stefano, il cavaliere che inizialmente si era dichiarato per Tina Cipollari. Lui stesso ha rivelato il motivo della sua assenza, ammettendo di voler uscire dal programma per frequentare una donna che ha preso parte in passato al dating show.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne

La misteriosa donna è proprio Gloria Nicoletti, con cui ha iniziato a messaggiare su Instagram prima dell’ultima registrazione. “Dato che sono un uomo corretto e ho rispetto del programma, per Maria e per tutta la redazione, ho detto subito la verità. Anche lei è rimasta colpita da me e ora la sto frequentando, se son rose fioriranno“.

La redazione si è complimentata con il cavaliere per la correttezza e l’onesta che ha avuto nei loro confronti. Ora Ivan è fuori dal programma e può vivere in libertà la sua storia d’amore con Gloria. Lui e Riccardo Guarnieri sono decisamente due persone diverse. “Credo che sia un po’ insicuro in alcune cose“, ha detto lui, “ricerca spesso il pelo nell’uovo“. Non resta che aspettare e vedere se è un amore destinato a sbocciare o solo un fuoco di paglia.