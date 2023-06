News L’Isola dei Famosi non andrà mai più in onda | Cancellazione inevitabile Di Didi Kera - 17

Il futuro del reality e quello della sua conduttrice sono ormai spacciati, dal momento che Mediaset ha deciso di chiudere loro i battenti.

L’Isola dei Famosi è il reality show più tosto mai trasmesso su Canale5. I naufraghi sono celebrità del mondo dello spettacolo e devono riuscire a sopravvivere per un tot di mesi in condizioni precarie, con pochissimo cibo, pochissime ore di sonno e riposo e senza mai lavarsi con l’acqua dolce.

Un reality non adatto a tutti e, anche per quelli che accettano di farlo, le difficoltà non mancano di certo. Infatti, quasi sempre almeno un concorrente esce prima dalla gara per infortunio o malessere.

Quest’anno la timoniera è stata Ilary Blasi ed ha presentato la trasmissione per tre anni consecutivi. Tuttavia, quest’ultima edizione dell’Isola, terminata lo scorso 19 giugno con la vittoria dello speaker di Radio 105 Marco Mazzoli, parrebbe essere letteralmente l’ultima volta che è andata in onda.

Infatti, Pier Silvio Berlusconi è rimasto deluso dai risultati che il reality ha ottenuto a livello di share, dai costi del programma in sé e dalla conduzione dell’ex letterina Ilary Blasi. Pier Silvio sembrerebbe sempre più convinto a cancellare definitivamente L’Isola dei Famosi dal palinsesto Mediaset della prossima stagione televisiva.

Un possibile e valido sostituto

I vertici della Mediaset hanno anche pensato ad un plausibile e coerente rimpiazzo per la stagione televisiva 2024. Pier Silvio Berlusconi vorrebbe sostituire il reality più tosto di Mediaset con un altro reality, di qualche anno fa ma molto noto e ricordato.

Stiamo parlando de La Talpa, il reality game del quale la Mediaset ha già comprato i suoi diritti diversi anni fa. Dunque, nel 2024 potremmo assistere ad un cambio di rotta, lasciando incontaminata l’Honduras per mandare in onda La Talpa.

Il destino incerto di Ilary Blasi

Se L’Isola dei Famosi dovesse subire realmente la sua cancellazione dal palinsesto della Mediaset, anche per la sua conduttrice Ilary Blasi sarebbe un duro colpo alla carriera. Infatti, se il reality più tosto di Mediaset viene eliminato, per la Blasi non ci sarebbe più nessuna possibilità a lavorare nel prime time di Canale5.

Forse Ilary Blasi farà la stessa fine della sua collega Alessia Marcuzzi che, come lei, ha condotto diverse edizioni dell’Isola dei Famosi per poi passare a lavorare nelle reti della tv di Stato. La Marcuzzi ha fatto il suo rientro con Boomerissima. Forse la Blasi si inventerà un’a trasmissione per sbarcare sulle reti della Rai. Staremo a vedere che futuro avranno sia Ilary che l’Isola.