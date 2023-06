News Fedez e Luis, il litigio era concordato: “era tutto già scritto” | Parla una persona vicina a Federico Di Marina Drai - 4

Mentre il web continua a discutere del litigio tra Fedez e Luis Sal, emerge la possibilità che fosse “già tutto scritto”.

La lite tra Fedez e Luis Sal ha dato vita a tantissimi meme, tra i più famosi il “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato” che è diventato un vero e proprio tormentone sui social. Il botta e risposta dei due ex amici e collaboratori ha fatto nascere anche numerose domande sulla vera natura del loro rapporto.

Tutto è cominciato con Fedez che, con un video su YouTube, aveva annunciato ai fan che Sal non sarebbe stato più presente nel podcast Muschio Selvaggio. Il rapper aveva spiegato che i due, dopo Sanremo, avevano avuto una discussione lavorativa perché Sal riteneva di essersi occupato di tutto senza ricevere aiuto da parte dell’amico.

A quel punto è arrivata la risposta di Sal, piuttosto piccata, nella quale accusava il rapper di essere la vera causa del litigio per via delle sue manie di protagonismo. Fedez aveva di nuovo risposto al video, e poi la questione si è conclusa, lasciando di fatto gli utenti con un grosso interrogativo: qual è la vera ragione dietro il litigio?

Sì, perché le spiegazioni di Fedez e la risposta di Luis non sono state troppo chiare. È molto probabile che i dissapori si siano creati nel tempo, magari a causa di divergenze artistiche e, dicono alcune fonti, dopo il “no” di Luis di entrare a far parte di Dom, la società di talenti gestita da Fedez.

Fedez contro Luis

Quella dei due conduttori di Muschio selvaggio è stata una rottura mediatica clamorosa. L’impatto, c’è da dire, è stato ampliato notevolmente dal web e dai numerosi meme che sono stati creati per l’occasione, rendendo di fatto il podcast ancora più famoso di prima.

Non è la prima volta che Fedez litiga con un suo amico o collega: era già accaduto con J-Ax e Fabio Rovazzi, e in entrambi i casi la notizia aveva riempito le pagine di gossip per giorni. Queste ripetute discussioni fanno molto pensare e molti si stanno chiedendo da dove derivi questo temperamento burrascoso da parte del rapper.

Il litigio era previsto?

Qualche giorno dopo il caos la madre di Fedez, Tatiana, aveva pubblicato una storia con una frase diretta e concisa: “Aveva ragione mia mamma”. Subito gli utenti del web si sono chiesti a cosa si riferisse quella frase, scoprendo poi che la nonna del rapper, Luciana Violini, aveva messo in guardia il nipote su un tradimento da parte di un amico molto vicino.

Ovviamente Fedez non aveva creduto alle parole della nonna, soprattutto quando lei aveva rivelato che si trattava di Luis. Al tempo i due andavano ancora d’accordo e nessuno, tantomeno il rapper, si sarebbe aspettato un esito del genere. La nonna, però, alla fine aveva ragione: il litigio era scritto nelle stelle.