News Ecco quanto guadagna la mamma manager di Fedez | Incassi da record Di Mia Lonigro - 13

La mamma manager di Fedez Annamaria Berrinzaghi guadagna un sacco di soldi con il lavoro del figlio. Le cifre vi sconvolgeranno.

Uno dei personaggi più al centro del gossip italiano è certamente Fedez, rapper e personaggio televisivo milanese tra i più celebri di sempre. Ogni giorno c’è una notizia che lo riguarda anche grazie al matrimonio con Chiara Ferragni con la quale condivide non solo due figli, Leone e Vittoria, ma anche un patrimonio davvero da recordo.

Sulla scena musicale da diversi anni, Fedez ha saputo “mettere mani” in diversi aspetti dell’intrattenimento dalla musica, alla televisione fino ad essere il re indiscusso del web. In questi giorni si parla di lui dopo il litigo con il suo amio e socio del podcast Muschio Selvaggio, una faida che ha fatto molto rumore sul web.

Lo scontro, infatti, va avanti a colpi di meme e frasi iconiche come quella pronunciata da Luis contro Fedez “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato” diventata subito virale su Internet. Insomma, qualsiasi cosa faccia Fedez nel bene e nel male si parla di lui e della sua famiglia.

Ma sapete chi c’è dietro agli accordi da capogiro che strappa il rapper? Niente popò di meno che sua madre chiamata da tutti Tatiana ma all’anagrafe Annamaria Berrinzaghi. La donna è la manager dell’artista, colei che regola le fila del lavoro di Fedez. Volete conoscere il suo guadagno? Il conto in banca di Tatiana vi sorprenderà.

Chi è la mamma di Fedez

Nata a Genova nel 1964 Tatiana si è sposata poi con Franco Lucia da cui ha avuto Federico in arte Fedez. Oltre che una madre attenta e nonna premurosa è una vera e propria imprenditrice che segue suo figlio in ogni scelta lavorativa. La donna è stata capace di imparare un mestiere aiutando Fedez a chiudere accordi economici vantaggiosi sia dai primi momenti in cui l’artista si è affacciato sulla scena rap.

A proposito di sua madre a cui deve gran parte della carriera Fedez ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera elogiando la sua tenacia e capacità di apprendimento con queste belle parole: “Ha imparato a fare il mestiere di discografico. E lo fa bene. Non finirò mai di ringraziarla“.

Quanto guadagna la mamma di Fedez

Tatiana è una figura particolarmente ibrida che combina quella di madre a quella di manager. Si tratta di un esempio parecchio in voga negli Stati Uniti ma innovativo qui in Italia. Se contiamo che uno stipendio annuo di una manager è di 40 mila euro, quello di Tatiana potrebbe essere molto superiore rispetto agli alti guadagni del figlio e alla conseguente enorme percentuale che lei prende.

In quanto amministrazione delegata della Doom Entertainment (Dream of ordinary madness entertainment srl), l’azienda di Fedez in grossa crescita nonostante la pandemia, Tatiana prende 130 mila euro annui a cui vanno ad aggiungersi i guadagni dovuti alle altre attività del suo prolifico figlio.