Antonella Clerici: "scheletri nell'armadio" la rivelazione contro la Fagnani | Zittita

La conduttrice non vuole essere intervistata per un motivo ben preciso e la giornalista rimane a bocca asciutta.

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, perché il suo modo di presentare i vari programmi in Rai ha conquistato tutti gli italiani. Malgrado il suo enorme successo riscontrato in questi anni di carriera, la Clerici, molto probabilmente, dirà addio all’emittente di Viale Mazzini.

Con il nuovo governo di Giorgia Meloni, in Rai stanno avvenendo molti cambiamenti a livello di dirigenti e conduttori. Per questa ragione, abbiamo un’altissima probabilità che Antonella non farà più parte della rosa dei conduttori della Rai.

Tuttavia, anche se la Clerici lascerà la Tv dello Stato, dovunque lei vorrà approdare per la nuova stagione televisiva, il suo enorme pubblico la seguirà senza dubbio. Tra i numerosi programmi a cui la Clerici ha partecipato come ospite, ce ne uno che proprio non vuole assolutamente prendere in considerazione.

Stiamo parlando di Belve, trasmissione condotta dalla giornalista Francesca Fagnani, in onda in prima serata su Rai2 dal 21 febbraio di quest’anno. Le edizioni scorse, invece, andavano in onda in seconda serata, sempre sulla stessa rete. Antonella ha detto chiaramente che non farà mai parte degli intervista di Francesca.

Francesca Fagnani bidonata da Mara Maionchi

Nel programma condotto da Massimo Bernardini, ovvero Tv Talk, la Fagnani ha rivelato di essere stata presa in giro da Mara Maionchi: “Mi ha illusa e abbandonata, mi ha dato buca, in pratica sono stata sedotta tramite voi di TV Talk e invece non era vero quindi non ci sarà, almeno a breve”.

Oltre ad essere stata ignorata dalla Maionchi, Francesca è stata illusa anche dalla Clerici. Durante l’ultima puntata di Tv Talk, è stata proprio Antonella Clerici ha svelato il motivo per il quale ha detto di no all’esperienza lavorativa di Belve.

Perché Antonella Clerici rifiuta l’intervista di Francesca Fagnani

Belve è un programma di tutto rispetto, che ha visto ospiti tanti personaggi celebri di diverse categorie ma ugualmente importanti. Si sono alternati VIP come Claudio Amendola, Ignazio La Russia e Giacomo Urtis. Purtroppo, però, la Fagnani non avrà mai il piacere di chiedere alla Clerici che belva si sente.

Antonella Clerici, durante un collegamento con Tv Talk, ha rivelato il motivo per il quale non vuole partecipare a Belve. La conduttrice ha così dichiarato: “Io Francesca la stimo tantissimo, parliamo tanto, è molto brava a fare le domande, ad ascoltare. Ha quell’ironia, è proprio brava. Non sono abbastanza belva e non ho abbastanza scheletri nell’armadio. Credo che verrebbe fuori un’intervista non giusta per lei”.