Filippa Lagerbäck sputa il rospo sugli ex colleghi 'Vi dico io chi sono' | Verità inaspettate

L’ex modella svedese e showgirl ha finalmente sputato il rospo circa i suoi ormai ex compagni di avventura su Rai3.

Dopo aver appreso che Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno salutato per sempre l’emittente Rai, adesso anche Filippa Lagerbäck ha rivelato il suo addio alla televisione di Stato. Durante il corso di un’intervista rilasciata alla rivista Chi, l’ex modella svedese ha dichiarato di aver fatto le valige per trasferirsi sul canale Nove, lo stesso dove sia Fazio che la Littizzetto sbarcheranno in futuro.

Quando le è stato domandato se andrà assieme a Fabio e Luciana, la Lagerbäck ha così risposto: “Certo. E ne sono contenta. Nell’assurdità della cosa, anche questa la prendo come un’occasione”. Dalle sue parole si evince un sentimento negativo nei confronti della scelta della Rai di non rinnovare il contratto del team di Che Tempo Che Fa, malgrado lo share ottenuto in questi anni.

Tuttavia, Filippa è una donna positiva e già vede un’ottima esperienza lavorativa nella sua nuova avventura che inizierà sul Nove, al fianco dei suoi vecchi compagni di viaggio. Sempre durante l’intervista, la showgirl ha espresso parole affettuose verso i suoi amici e colleghi, definendoli in questo modo:

“Ci somigliamo, in qualche maniera: siamo poco mondani, riservati. Loro due, poi, sono eccezionali”. Quindi, nella nuova stagione autunnale, rivedremo il trio Fazio, Littizzetto e Lagerbäck con una nuova avventura sul Nove. Poi, sempre nella medesima intervista, Filippa ha anche speso dolci e tenere parole nei confronti di suo marito, Daniele Bossari.

La vita sentimentale di Filippa Lagerbäck

Durante l’intervista era presente anche Bossari ed entrambi hanno parlato dei momenti bui e difficili che hanno affrontato a causa della malattia di lui. La donna ha così commentato: “Era un continuo di alti e bassi, è stato difficile”, aggiungendo anche che, alla fine, sono riusciti a cadere in piedi, più forti di prima. Poi, la coppia ha anche parlato del loro matrimonio, avvenuto nel 2018.

Daniele ha confessato che il desiderio di sposarla gli era diventato ancora più forte durante la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Filippa ha poi ammesso che la festa di nozze è andata leggermente oltre: “Quella è stata una festa lontana da noi” e che adesso la farebbero più sobria.

La confessione di Daniele Bossari

Al termine dell’intervista, a Daniele è stato chiesto perché avesse appesa in casa una foto di Filippa nella pubblicità “Una bionda per la vita” e l’uomo ha così svelato: “Quando ho visto quella pubblicità, in giro per Milano, ho avuto una folgorazione”.

Da quel momento in poi, tra Daniele Bossari e Filippa Lagerbäck è nata la loro relazione sentimentale che ha dato vita anche ad una figlia, Stella Bossari, nata nel 2003, e che è culminata con il loro matrimonio, avvenuto nel 2018.