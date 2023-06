News Tra Cassano e Totti è finita a stracci: colpa della bionda di Mediaset | Retroscena sconcertanti Di Mia Lonigro - 14

Una lite furibonda tra Cassano e Totti ha tenuto banco per diversi anni nei giornali di gossip. Svelate le motivazioni della rottura.

È letteralmente impossibile non conoscere per chi è amante del calcio la coppia d’oro di anni fa della Roma: Antonio Cassano e Francesco Totti. I due sono stati compagni di squadra per oltre cinque anni ed insieme all’allenatore Francesco Capello hanno portato la Roma ad un passo dallo scudetto nella stagione 2003 -2004.

La loro alchimia in campo era assolutamente visibile ma anche fuori dal calcio Francesco Totti ed Antonio Cassano sono stati per anni grandi amici. Totti è stato sicuramente colui che in qualche modo ha aiutato Cassano ad integrarsi nella Capitale e di contro il calciatore barese ha regalato tantissime emozioni a tutti i tifosi della Roma.

Tuttavia, un particolare episodio ha messo a repentaglio la loro amicizia tanto da far scappare Cassano dalla squadra e partire per Madrid e giocare con il Real. Il loro rapporto a causa di un’incomprensione si è incrinato definitivamente ponendo fine ad un sodalizio tra i più redditizi.

I giornali per molto tempo hanno provato a dare una spiegazione a questa rottura ma solo ora vengono svelate le motivazioni della liti sul podcast di Fedez e Luis Sal, Muschio Selvaggio. In che rapporti sono ora Francesco Totti ed Antonio Cassano a distanza di anni dal litigio?

L’intervista a Muschio Selvaggio

Ospite nel podcast di Fedez e Luis Sal, Antonio Cassano ha finalmente detto tutta la verità sul suo rapporto con Francesco Totti ma soprattutto ha spiegato le ragioni di quella famosa lite avvenuta ormai più di vent’anni fa. A quanto pare c’entra un’ospitata nel celebre programma condotto da Maria De Filippi, C’è Posta per Te in cui entrambi i giocatori erano stati invitati.

Stando al racconto di Cassano una persona vicina a tutti e due i calciatori avrebbe riferito ad Antonio Cassano che il cachet di Totti sarebbe stato di gran lunga più consistente rispetto a quello del barese. in effetti, Cassano ha preso “appena” 10 000 euro in confronto ai 100 000 dati al capitano della Roma. Un disparità eccessiva a detta di Cassano che lo avrebbe fatto davvero infuriare con Totti.

La loro amicizia adesso

Dopo un duro confronto in cui Cassano si è dichiarato truffato dall’amico, il calciatore ha abbandonato la Roma per iniziare il lungo percorso lavorativo che lo ha portato a girare tra Madrid, Genova, Milano e Parma senza però mai trovare una vera e propria sistemazione.

I due non si sono parlati per ben quattro anni almeno fino a quando Cassano non ha scoperto che quello che gli aveva riferito l’insider era totalmente una bufala. A quel punto i due si sono riavvicinati e hanno recuperato la loro amicizia sebbene, in verità, il loro rapporto non è più tornato come quello di una volta.