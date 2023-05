News Fedez si tradisce: Luis Sal tra i prossimi concorrenti di Pechino Express | Scoop Di Camilla Conti - 11

Fedez rompe il silenzio sulla separazione fulminea tra lui e Luis Sal ma sembra tradirsi, Luis è il prossimo viaggiatore di Pechino Express?

In questi giorni Fedez ha finalmente rotto il silenzio, che alleggiava da tempo e ha fatto sorgere molti dubbi e speculazioni sulla sparizione di Luis Sal dalla vita del noto rapper e marito di Chiara Ferragni, come tutti sanno Fedez e Luis portano avanti un’amicizia di lunga data che li unisce in un sodalizio sia di affetto e stima reciproca, sia lavorativo.

Infatti, insieme hanno fondato il podcast seguitissimo e amatissimo dal pubblico, Muschio selvaggio in cui settimanalmente invitano ospiti di ogni genere per parlare dei temi più svariati il tutto condito da una punta di innocente sarcasmo e ironia dove non mancano gli approfondimenti e l’imprevedibilità dei due anfitrioni.

Tra Luis e Fedez c’è sempre stata una forte chimica per questo, quando Luis è sparito da Muschio selvaggio lasciando Fedez da solo alla conduzione, hanno iniziato a dilagarsi notizie che parlavano di una possibile rottura tra i due, un’amicizia finita per motivi non limpidi su cui entrambi hanno mantenuto estremo riserbo.

Pochissimi giorni fa, però, è stato proprio Fedez a rompere il silenzio facendo alcune dichiarazioni molto stringate ma al contempo ricche di significato che portano a una più che plausibile spiegazione, lo stesso, durante una diretta su Instagram ha deciso che era il momento di parlare tra le righe, ma forse si è tradito cercando di mantenere il segreto.

Fedez rompe il silenzio ma fa trapelare alcune informazioni

Il famoso rapper milanese ha deciso che era arrivato il momenti di parlare della situazione che ha visto lui e Luis Sal nell’occhio del ciclone mediatico dove non sono mancate speculazione che vedevano i due invischiati in una faida scatenata anche dalle parole di Fabrizio Corona, che insinuava ci fosse stata una relazione sentimentale tra i due e questo avesse portato il suo matrimonio con la Ferragni in una brutta crisi.

questa voce è stata smentita dallo stesso Fedez durante la consegna del tapiro da parte di Valerio Staffelli per Striscia la Notizia, alla domanda diretta aveva risposto: “Se è vero che abbiamo litigato? In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta a parlare con altre persone”.

Luis Sal sta partecipando a Pechino Express 2024?

Le ultime parole di Fedez fanno ancora più chiarezza sulla questione, lo stesso ha detto: “Adesso ho degli impegni lavorativi che presenterò la settimana prossima e voglio focalizzarmi su questo. Dopo darò delle spiegazioni”. Poi ha proseguito, “Non posso parlarne, non per mia intenzione. Sono a un punto limite e ne avrei parlato prima, così avrei evitato tutto questo scenario”.

Dalle sue parole si capisce che la scelta di non poterne parlare è obbligata, e quello che fa davvero intendere la possibilità che Luis stia partecipando a Pechino Express 2024 sono le parole finali del rapper: “Le cose sono più semplici e molto meno drammatiche di quello che potete immaginare. È ovvio che se non si parla, si lascia spazio alla speculazioni, che sono veramente brutte”. Uno dei punto cardine di Pechino Express è che i concorrenti rimangano segreti fino alla conferma ufficiale del cast e che non possano parlare di quello che è successo fino alla messa in onda delle puntate, visto che il programma viene registrato diversi mesi prima.

L’obbligo di riservatezza è fondamentale e i concorrenti firmano un contratto di non divulgazione fino all’uscita delle puntate stesse. Questo porterebbe Luis a essere sparito senza spiegazioni apparenti e Fedez nella difficile situazione di non poterne parlare tanto da doversi più volte giustificare per evitare ondate di malignità nel rapporto tra i due. Essendo finita da poco la decima edizione di Pechino è possibile che molto presto usciranno nuove informazioni sulla prossima edizione di cui sono già trapelati alcuni nomi.

Chi potrebbero essere i prossimi viaggiatori di Pechino Express 2024?

Pare che da fonti attendibili siano usciti i nomi di alcune ex concorrenti del Grande Fratello, i rumors parlano di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, i così detti #donnalisi sono una coppia davvero agguerrita e competitiva che potrebbe dare filo da torcere agi altri concorrenti del reality show condotto da Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio, si parla anche di compensi stratosferici per i due.

Ma non è tutto, tra i viaggiatori potrebbero esserci anche gli #incorvassi, ovvero Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, se dovesse essere così prepariamoci a delle possibili faide senza guantoni. Presto potemmo avere delle notizie più concrete, anche sulla possibile partecipazione di Luis Sal, in modo da calmare le acque, che ormai stanno diventando uno tsunami.