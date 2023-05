News Se mangi questi cibi potresti stare malissimo fino a morire | Fai subito il test Di Marina Drai - 12

Ci sono dei cibi che, anche se all’apparenza innocui, possono rivelarsi un grosso problema per molti di noi. Controlla se sei intollerante.

Il latte e soprattutto i formaggi sono tra i cibi più amati dalle persone. Purtroppo però, crescendo, è molto probabile che si sviluppi l’intolleranza al lattosio che rende difficile, se non impossibile, digerire questi alimenti.

L’intolleranza a questi cibi deriva dalla mancanza dell’enzima in grado di sintetizzare il lattosio, zucchero presente per l’appunto nel latte e nei suoi derivati. L’enzima responsabile della digestione del lattosio si chiama lattasi, e negli adulti è presente in maniera ridotta oppure è del tutto assente.

Se si mangia latte o latticini quando si è intolleranti si può stare anche molto male. Spesso chi soffre di questa intolleranza è sottoposto a forte stress perché deve sempre controllare ciò che ingerisce e ha sempre paura di stare male, anche quando è in viaggio. Oggi nel mondo si stima che il 68% delle persone siano altamente intolleranti al lattosio.

Generalmente ci si può fare poco o niente; chi proprio non può resistere a latte e formaggi può assumere enzimi lattasi integrativi, ma è comunque consigliato evitare il consumo di questi cibi.

Cause e conseguenze dell’intolleranza al lattosio

L’intolleranza al lattosio può essere molto fastidiosa e in alcuni casi avere conseguenze anche gravi. Ma perché sviluppiamo questa intolleranza? Bisogna sottolineare che gli adulti sviluppano fisiologicamente questa intolleranza, in vari gradi. Nei casi più gravi il problema può essere dovuto alla celiachia, alla gravidanza o a una gastroenterite infettiva. Esiste poi una patologia chiamata deficienza congenita di lattasi che si manifesta dalla tenera età.

Chi soffre di intolleranza al lattosio manifesta sintomi quali diarrea, gas e gonfiore intestinale subito dopo aver mangiato o bevuto latticini. I dolori possono durare per ore ed essere insopportabili. Inoltre, il livello di glucosio nel sangue aumenta.

Controlla se questi cibi sono pericolosi

Il latte e i formaggi portano molti elementi nutritivi, ma purtroppo se si soffre di una forte intolleranza è impossibile mangiare questi cibi. Come scoprire se sei intollerante al lattosio? È molto semplice: è sufficiente sottoporsi a un test, anche in farmacia, chiamato “Test del respiro”. Durante la prova si ingerisce del latte sotto osservazione di un professionista; se si è intolleranti, l’organismo porterà il colon a fermentarlo.

Il processo di fermentazione avviene tramite l’intervento della microflora batterica che produce l’idrogeno, gas studiato dal test. A seconda della percentuale di gas emesso, misurato tramite uno specifico strumento medico, il professionista sanitario sa capire se si è intolleranti al lattosio e in che grado.