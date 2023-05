News Chiara Ferragni: salta fuori cosa assume per essere così magra | Svelato il segreto Di Luna Vespri - 15

Chiara Ferragni, salta fuori la verità su come riesce a mantenersi sempre in forma. Svelato il segreto di cosa assume.

C’è un segreto per il quale i personaggi famosi, e soprattutto le donne riescono a mantenersi sempre in modo impeccabile, nonostante gravidanze, l’età che avanza, e la menopausa?

La regina delle influencer Chiara Ferragni ha parlato della sua dieta personale, con cui è riuscita, e riesce tuttora, ad essere sempre in forma smagliante, unita ad allenamenti e cure del corpo.

Nonostante le accuse da parte dei soliti critici dei social, riguardo l’eccessiva magrezza dell’influencer, in realtà Chiara si è sempre presa cura di se stessa, senza diete drastiche, ma semplicemente con alcune accortezze.

La sua è una dieta che segue con grande impegno, ma concedendosi talvolta qualche sfizio, come mostra sui social soprattutto durante il fine settimana, per evitare che un’alimentazione precisa si trasformi in un peso o una costrizione.

Qual è la dieta di Chiara Ferragni

Sicuramente i suoi follower sono curiosissimi di sapere anche quello che l’influencer mangia quotidianamente, cioè ciò che le permette di essere sempre in forma, e che l’ha portata ad avere un fisico perfetto dopo le due gravidanze. La sua è un’alimentazione sana, ipocalorica ed equilibrata che contribuisce a rendere sempre perfetta la sua immagine, essendo icona di bellezza tra le giovani.

L’influencer ha però ammesso come questa dieta non sia per tutti, dal momento che si tratta di un tipo di alimentazione abbastanza rigida che deve essere implementata dall’allenamento fisico costante. La dieta di Chiara Ferragni è bilanciata, sana, e completa: è caratterizzata dalla presenza di tutti i macronutrienti. Ha anche confessato di andare pazza per le bowl, le insalatone complete di verdure, carboidrati, grassi buoni e proteine.

La dieta di Chiara Ferragni nel dettaglio

L’imprenditrice digitale ha fatto un elenco di quelli che sono gli alimenti immancabili nella sua quotidianità: un bicchiere di latte di mandorla al mattino, ovviamente senza zuccheri aggiunti, a cui alterna talvolta uno yogurt, con una piccola quantità di granola, e la frutta di stagione. Importante è la merenda a metà mattinata dopo aver fatto pilates, o solo una spremuta di arancia se si tratta di un massaggio drenante.

A pranzo mangia una bowl di verdure con carne bianca e quinoa, che può essere sostituita con cous cous o con il farro, l’importante è che la quantità sia di 50 grammi. Lo spuntino pomeridiano è uno yogurt bianco magro, e per cena opta per alimenti con proteine magre, tra cui preferisce il pesce con le verdure. Importantissima è la riduzione di alcol e di zuccheri, utilizzando come dolcificante solo la stevia, e beve molta acqua.