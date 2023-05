News Addio Gianni Morandi: è sul punto di lasciarci, situazione definitiva | Cos’è accaduto Di Luna Vespri - 4

Gianni Morandi è sul punto di lasciarci con un vuoto immenso, un dolore che difficilmente verrà colmato. Cos’è successo.

Gianni Morandi è uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano, e uno di quelli che ha fatto la storia della musica italiana. Resta ancora oggi nel cuore di molte generazioni ed è in grado di catturare ancora l’attenzione sulla scena.

In particolare, nell’ultimo anno, lo abbiamo visto alla conduzione del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus, con cui ha raggiunto ascolti altissimi quasi mai raggiunti, grazie alla loro simpatia e al loro carisma.

Oltre a dimostrarsi un ottimo conduttore, Gianni è sicuramente amato per le sue canzoni e per il suo talento, con cui ha da sempre regalato emozioni a partire dalle sue bellissime Fatti mandare dalla mamma, Si può dare di più, e Andavo a cento all’ora. Una carriera fatta di successi e di grande ammirazione.

Durante un’intervista, Gianni Morandi ha voluto raccontare un episodio della sua infanzia, per spiegare da dove tutto sia partito, che ci dimostra come sia sempre stato ed è rimasto una persona umile.

Da dove è partito il grande Gianni Morandi

Gianni Morandi racconta che quando era bambino e lavorava nella bottega di suo padre, ogni mattina prima di iniziare a lavorare, era costretto a leggere ad alta voce alcune pagine del Capitale di Karl Marx e cinque metri del quotidiano l’Unità: “era quella la misura giusta stabilita dal suo senso del dovere politico ideale – dice- prima di cominciare una giornata di lavoro”.

Nella sua famiglia cantavano tutti. Successivamente, arrivò l’invito alle feste dell’Unità per cui ebbe l’occasione di esibirsi finalmente su un palco, guadagnando mille lire a serata. Era l’era dei bambini prodigio, quindi il piccolo Gianni la domenica faceva due spettacoli, uno nel pomeriggio e l’altro la sera. Da quel momento, afferma, non ha mai smesso di cantare. Una storia davvero commovente che lo ha portato a raggiungere il successo, anche se con l’intoppo di momenti davvero difficili.

Gianni sul punto di lasciare la musica

A raccontarci di uno di questi momenti, davvero tragici per Gianni Morandi, è Mimma Gaspari, nota paroliera con grandi competenze in ambito musicale. A Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, la donna ha raccontato di un momento in cui Gianni Morandi ha pensato di lasciare.

La Gaspari ha affermato, infatti, che nel intorno al ’68 Gianni Morandi non aveva più intenzione di cantare, ma non si è lasciato sopraffare da questo momento, e ancora oggi continua a regalare emozioni al pubblico che lo segue dai suoi primi passi nel mondo musicale.