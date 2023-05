News Per Amadeus è finita: fuori da Sanremo 2024, parlano i vertici Rai | Sospeso dal suo ruolo? Di Luna Vespri - 11

Amadeus potrebbe non esserci al prossimo Festival di Sanremo: ecco cosa è successo.

Il Festival di Sanremo è uno dei più importanti e longevi eventi musicali in Italia, che incanta il pubblico ogni anno. Considerato uno dei festival più rinomati in Italia, si svolge nella splendida città di Sanremo e rappresenta un’occasione imperdibile per celebrare la musica italiana.

Le serate del Festival di Sanremo sono intrise di emozioni, grazie alle magnifiche performance e alle canzoni originali che abbracciano una vasta gamma di generi musicali. Il Festival di Sanremo è una celebrazione della creatività, dell’arte e della passione musicale italiana.

Amadeus è stato il conduttore del Festival di Sanremo per quattro edizioni consecutive dal 2020 all’ultima del 2023. La sua conduzione ha avuto molto successo grazie alla sua presenza carismatica e un talento innato nel coinvolgere il pubblico.

La presenza di Amadeus ha contribuito, così, a rafforzare il prestigio e l’appeal del Festival di Sanremo, creando un’atmosfera di festa insieme a tutti gli altri co-conduttori e riuscendo a farsi amare da tutti gli spettatori che seguono il festival da anni.

Amadeus potrebbe non comparire nella prossima edizione del Festival

Il prossimo Festival di Sanremo sta già facendo parlare molti, per le ultime notizie che sono già circolate, secondo le quali Amadeus non dovrebbe più rivestire il suo ruolo all’interno del programma.

La nuova dirigenza in casa Rai ha iniziato a prendere decisioni tra cui quest’ultima che riguarda proprio il nostro conduttore preferito. Si tratterebbe, però, solo della perdita del ruolo di direttore artistico, non di quello da conduttore che continuerà a rivestire. Questa indiscrezione è stata già pubblicata dal quotidiano online la Repubblica, senza però che abbia fondamenta accertate, dal momento che si tratta soltanto di un’ipotesi.

Amadeus non più direttore artistico

Quello che è certo è la conferma del ruolo di Amadeus come conduttore del festival per il quinto anno consecutivo, anche se il presentatore ha attirato a se l’attenzione della dirigenza della Rai per alcuni episodi durante la scorsa edizione di Sanremo, che riguardano le critiche ad alcune esibizioni prese di mira dalla destra politica.

Così le ragioni dell’assenza di Amadeus come direttore artistico potrebbero essere ricollegate a tali fatti, anche se come già detto si tratta di ipotesi non confermate. Amadeus non ha espresso la sua in merito alla questione, per cui al momento dovrebbe essere ancora lecito considerarsi come direttore artistico per la quinta edizione sotto la sua conduzione. Anche Roberto Sergio scrive in diretta a Fiorello e smentisce tutto, “Amadeus rimane, lo dice proprio qua“, mostrando per pochi secondi lo schermo del cellulare con la smentita.