News Antonino Spinalbese e Belen nel mirino: la figlia è stata presa in causa | Situazione pesante Di Marina Drai - 9

Antonino Spinalbese e Belen sono stati presi nuovamente di mira dall’assurda teoria sulla figlia nata dal loro amore.

La showgirl e l’influencer pensavano di essere ormai al sicuro dai fan creduloni, e invece non è così: continuano le voci a supporto della teoria secondo la quale Luna Marì non sarebbe la figlia di Antonino Spinalbese e di Belen, ma di una certa Tatiana dalla quale i due avrebbero acquistato gli ovociti per avere la piccola.

La storia è diventata virale lo scorso anno: tutto è cominciato quando una donna, tale Tatiana Sova, aveva pubblicato un video dove accusava Belen e Spinalbese di averle sottratto gli ovociti, spiegando quindi che la piccola Luna Marì non era figlia loro, ma sua.

Secondo la donna, quando si era sottoposta a un intervento presso l’ospedale Borgotrento di Verona, i medici – dei quali ha fatto nomi e cognomi – le avrebbero asportato senza consenso gli ovociti, su ordine proprio della coppia. Il motivo? Belen Rodriguez, sempre secondo Tatiana, sarebbe in realtà una persona transessuale e non in grado di avere dei figli.

La storia è chiaramente assurda e sarebbe tornata nel dimenticatoio se alcuni utenti non avessero continuato a importunare la coppia sui social: molti sono convinti che Tatiana abbia ragione e ancora oggi, a distanza di mesi, supportano la sua teoria.

Presi di mira e la figlia tirata in causa

“Belen è un uomo, non ha utero e ovaie”: questa l’accusa di Tatiana nel suo assurdo video. Secondo la donna la coppia avrebbe inscenato la gravidanza dopo averle “sottratto la figlia” e ora starebbe usando la bambina per avere like e follower sui social. Quando venne pubblicato, il video fece il giro del web e la maggior parte degli utenti si limitò a ridere di quest’accusa assurda.

Alcuni, però, credettero davvero a questa farsa e tutt’oggi, sotto le foto che pubblicano i due sui social insieme a Luna Marì, continuano ad accusarli. Pura invidia o credono davvero alla storia? In ogni caso, la pazienza dell’ex coppia è arrivata al limite.

Antonino Spinalbese risponde

All’ennesimo commento sotto le sue foto, Antonino Spinalbese non ci ha più visto e ha risposto per le rime a un utente. Una signora, probabilmente legata all’invenzione di Tatiana, ha scritto tra i commenti: “Spinalbese, avete fatto un bel investimento comprando gli ovociti di Tatiana asportati illegalmente negli ospedale it (sic)”.

“Solo grazie a questi ovociti sei diventato famoso” ha continuato. “La bambina sarà restituita alla vera madre biologica. Un bel investimento con un guadagno sicuro. Una piccola schiava indifesa gratis che avi mantenere. Basta sfruttarla nei social”. La risposta di Spinalbese non si è fatta attendere: “non so nemmeno fare la spesa online, mi metto ad acquistare ‘gli ovociti di Tatiana’”. L’ex gieffino ha usato l’ironia per rispondere all’utente, ma di certo la situazione si sta facendo pesante.