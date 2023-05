News Allarme rosso: Italia in ginocchio, piogge incessanti e scuole chiuse | Ecco dove Di Didi Kera - 12

Da diversi giorni la nostra penisola è in balia degli agenti atmosferici brutali che la stanno investendo. Ancora nessun miglioramento.

Sono diversi giorni ormai che la penisola italiana è investita da una forte ondata di maltempo che ha colpito alcune regioni in modo particolarmente severo e preoccupante. Da ieri è stata attivata l’allerta meteo in vari comuni d’Italia.

In particolare, in Emilia-Romagna è stata data l’allerta rossa che comporta anche la chiusura delle scuole. Infatti, questa è una delle regioni che ha subito il maggior numero di danni causati dalle forti piogge di questi ultimi giorni.

La Protezione Civile ha anche preso la decisione di proclamare l’allerta arancione in Campania, Sicilia e Marche e quella gialla nel resto delle regioni rimaste. Da un paio di giorni a questa parte, il brutto tempo sta intaccando praticamente tutta la penisola italiana, con danni più o meno gravi in tutte le regioni.

Il 15 e il 16 maggio scorsi, la Protezione Civile ha imposto la sospensione delle lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado all’interno dell’Emilia-Romagna. In un comunicato di Bologna di pochi giorni fa si legge: “In base all’andamento dell’allerta la gran parte dei Comuni deciderà domani se proseguire la chiusura anche per il giorno di mercoledì 17 mentre alcuni Comuni stanno valutando di chiudere le scuole già per entrambi i giorni”.

I provvedimenti presi per l’Emilia-Romagna

L’allerta rossa è stata disposta per i comuni di Forlì, Cesena, Cervia, Bagnacavallo ed altri ancora. Inoltre, ai cittadini è stato consigliato di limitare ogni tipo di spostamento superfluo e di prediligere la forma di lavoro in smartworking.

In più, pare che alcune colonne mobili nazionali siano state collocate per garantire l’intervento immediato e celere dei soccorsi in caso di necessità estrema. Insomma, una situazione che lascia sbigottiti e impreparati.

Le altre regioni in allerta arancione

Nella regione Campania, i sindaci di alcuni comuni hanno deciso di chiudere le scuole. Tra questi, ci sono: Sorrento, Meta, Quarto, Massa Lubrense, Procida, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Afragola, Lacco Ameno, Ischia, Castellamare di Stabia, Giugliano, Qualiano, Sant’Antimo, Piano di Sorrento, Giugliano e Frattamaggiore.

Invece, nel salernitano i comuni coinvolti dal maltempo e dalle dovute precauzioni sono: Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore e Nocera Inferiore, Cava de’Tirreni, Pagani, Castel San Giorgio, Fisciano, Sapri, Vietri sul mare ed altri ancora. Sebbene ormai siamo sempre più vicini all’estate, il maltempo non vuole lasciare la nostra penisola. Probabilmente a luglio rimpiangeremo tutte queste piogge.