News Elenoire Casalegno beccata con il suo nuovo amore: mai vista così | FOTO Di Didi Kera - 12

La ben nota ex modella ligure è stata pizzicata con la sua nuova dolce metà. Andiamo a vedere di chi si tratta.

Elenoire Casalegno è una conduttrice, attrice ed ex modella molto amata e seguita dal pubblico italiano. Sebbene il prossimo 28 maggio compirà 47 anni, la Casalegno sembra essere sempre una ventenne e il passare del tempo non la scalfisce minimamente.

Stando a quanto ha dichiarato lei stessa durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, ovvero la prima edizione del Grande Fratello VIP andata in onda nel 2016, pare proprio che ciò che riesce a mantenerla sempre giovane e bella sia l’amore.

L’amore di cui ha parlato Elenoire è un sentimento sincero, puro, profondo e duraturo che l’ex modella ha aspettato e cercato per molto tempo. Dopo diversi tentativi andati in fumo e dopo tante delusioni cocenti, finalmente la conduttrice ha potuto vedere realizzato questo suo intimo desiderio.

Il legame che unisce la Casalegno a questa persona è stato, è e sarà un sentimento unico ed immenso, e con il passare del tempo questa loro unione diventerà sempre più grande, imperturbabile e longeva. Insomma, un amore eterno ed infinito a prova di qualsiasi tipo di crisi e discussione.

Chi è la nuova dolce metà di Elenoire Casalegno?

Dunque, chi ha rubato il cuore di Elenoire per tutto il resto della sua vita? La “ladra” si chiama Swami ed è la figlia dell’ex modella. Il prossimo 22 novembre, la giovane compirà 24 anni ed è nata dalla relazione che sua madre Elenoire ha avuto con Rocco Maurizio Anaclerio, meglio noto come Dj Ringo.

La Casalegno e il disc-jockey non stanno più insieme da diversi anni ormai, ma entrambi hanno deciso di rimanere in buoni rapporti proprio per il bene della figlia che, inoltre, è lei stessa l’elemento che li tiene ancora uniti, in un modo o nell’altro.

Tale madre, tale figlia

Di recente, sul profilo social di Instagram, la Casalegno ha pubblicato una sua foto che la ritrae assieme alla figlia Swami. Lo scatto mostra come la ragazza sia molto simile alla madre: stessi capelli biondi, stessa posa assunta e stesso sorriso dolce e affabile.

Swami è una giovane con molti obiettivi ed è seria nel raggiungerli uno ad uno. La conduttrice si è definita diverse volte inadatta nel ruolo di madre e per questo motivo ha sofferto molto. Ma adesso le cose stando andando nel migliore dei modi ed Elenoire Casalegno è un’ottima mamma.