Vittorio Sgarbi: adesso spunta il motivo della rottura con Elenoire Casalegno | Non era mai stato chiaro

Dopo anni salta fuori il motivo della rottura tra Vittorio Sgarbi e Elenoire Casalegno. La confessione vi lascerà di stucco: cosa è successo.

Sappiamo che Vittorio Sgarbi in passato è stato legato sentimentalmente a Elenoire Casalegno, ma finora non era noto perché i due si fossero lasciati. Il critico d’arte, infatti, è molto riservato sulla sua vita privata e tende a non parlare mai di sé nelle interviste.

Non sappiamo molto della sua sfera personale, ma di certo la sua relazione con Elenoire Casalegno fu molto chiacchierata e la notizia della loro rottura arrivò come un fulmine a ciel sereno, stupendo tutti.

Dopo anni viene svelato il motivo per cui si lasciarono all’epoca: la verità è profondamente diversa da tutte le teorie ipotizzate nel corso di questi anni.

Il mistero della rottura tra la Casalegno e Sgarbi

Elenoire Casalegno e Vittorio Sgarbi hanno avuto una relazione sentimentale negli anni ‘90, quando lei stava debuttando nel mondo dello spettacolo, mentre lui era già un affermato critico d’arte e Deputato. Tra ci fu un colpo di fulmine che sembrava destinato a durare nel tempo. Contro ogni aspettativa, la loro storia d’amore terminò, lasciando gli italiani – che avevano imparato ad amarli come coppia – con l’amaro in bocca.

Per tutti questi anni non si è più parlato della loro storia d’amore e per questo non è mai stato chiaro il motivo della loro rottura. Sappiamo che i due all’epoca decisero di prendere due strade diverse, imboccando entrambi quella che li avrebbe portati al successo. Ma quali sono le ragioni per cui l’ex coppia decise di lasciarsi?

Dopo anni salta fuori la verità

Nel corso di un’intervista rilasciata da Sgarbi per il programma televisivo A raccontare comincia tu, ha detto: “É durata poco, per un tempo breve, lei si è fatta riconoscere”. Fu ammaliato dalla sua bellezza che gli parse come una “Venere che sorge dalle acque”. Sgarbi ha poi svelato di non aver mai apprezzato i tatuaggi della Casalegno: “Ho aperto una polemica con lei, che era una bellezza pura”. Una contestazione a cui la showgirl non ha tardato a rispondere con fermezza. “Sono una ragazza, non sono un quadro”, ha detto.

La loro storia d’amore è stata una delle più chiacchierate e amate del mondo dello spettacolo. Lei era giovanissima e al suo esordio, lui aveva già un notevole percorso televisivo alle spalle. Quando i due si lasciarono, la maggior parte delle persone pensò che il motivo era da ricondurre alla differenza di età che li separava, oltre che al diverso background lavorativo.

In realtà, anni dopo, si scopre che la causa non fu anagrafica, né tantomeno di esperienza: la verità è che non si è mai saputo perché i due si siano lasciati, e ancora oggi non sono noti i motivi. Chissà se in futuro uno dei due si lascerà scappare qualche informazione, chiarendo una volta per tutte cosa successe all’epoca dei fatti.