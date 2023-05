News Disastro in Mediaset: “Rischia slittamento” | Il programma è in pericolo Di Marina Drai - 20

Periodo di panico in Mediaset dopo un nuovo problema negli studi di una delle trasmissioni più seguite dell’emittente.

Nuovi problemi in Mediaset, in particolare per una delle trasmissioni più seguite dell’emittente: sembra che i vertici si trovino in difficoltà nel gestire una situazione improvvisa e che potrebbe mettere in pericolo le sorti del programma.

Ancora una volta gli imprevisti stanno sconvolgendo la buona riuscita della trasmissione e questo potrebbe pesare molto sugli ascolti. I telespettatori fedeli non si lasceranno abbattere da questa piccola “deviazione di percorso”, ma alla lunga, se il programma non si riprenderà, la situazione potrebbe precipitare da un momento all’altro; qualcuno parla addirittura della fine del successo della trasmissione.

In questo momento è difficile dire come si evolveranno le cose, soprattutto perché non sono ancora chiare le dinamiche del fatto. Mediaset si sta adoperando per risolvere la questione ma appare ovvio che non sia semplice. Secondo gli esperti di gossip e televisione si tratta di una vera e propria emergenza che sta dando del filo da torcere ai produttori del programma.

Il palinsesto potrebbe subire dei pesanti scossoni a causa di questo imprevisto. Non è ancora chiaro il futuro del programma, almeno per le prossime settimane: l’emittente si sta prendendo il tempo per decidere come gestire la situazione riducendo al minimo le conseguenze negative.

Panico in Mediaset

Purtroppo, anche se pensavamo di essercene liberati, il Covid è ancora presente nelle nostre vite e sta mettendo in difficoltà anche il mondo dello spettacolo. Proprio Mediaset è l’emittente che in questo momento sta soffrendo per nuovi casi di positività che potrebbero mettere a rischio uno dei programmi di punta.

Stiamo parlando di Amici di Maria De Filippi, una delle trasmissioni più seguite dell’emittente. Due allievi sono stati trovati positivi al Covid e ora il programma rischia la sospensione per via di questo inconveniente. Nei vertici Mediaset si respira molta tensione a causa di un altro imprevisto fastidioso.

Il destino del programma

I due concorrenti risultati positivi al Covid sarebbero Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. Secondo gli esperti di gossip i due ragazzi starebbero bene, ma essendo a stretto contatto con professori e allievi la situazione potrebbe peggiorare nel giro di poco. Anche se sono stati isolati dal resto dei ragazzi, il rischio di infezione è molto alto.

Al momento l’emittente non si è espressa su questa notizia e non ha confermato o smentito la situazione dei ragazzi; allo stesso modo, neanche Maria De Filippi ha rivelato alcunché. La paura, sia per il pubblico ma soprattutto per Mediaset, è che la trasmissione debba slittare per alcune settimane e perdere ascolti.