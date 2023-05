News L’accordo segreto tra Charlene e Carolina di Monaco è uscito allo scoperto | Il danno è fatto Di Luna Vespri - 10

Tra le due principesse Charlene e Carolina di Monaco c’è da sempre un diverbio ma a quanto pare le due hanno stabilito un accordo.

Charlene e Carolina di Monaco hanno avuto da sempre le loro divergenze, tanto da essere considerate vere e proprie rivali, e nessuno si sarebbe mai aspettato, infatti, un possibile accordo tra le due, che adesso è venuto fuori.

Neppure un momento molto difficile e doloroso come la malattia che ha colpito Charlene di Monaco è riuscito a far riappacificare le due donne ma, al contrario, i problemi sono rimasti. In particolare, secondo alcune dicerie di Palazzo Grimaldi, Carolina avrebbe sempre cercato di allontanare la principessa consorte da suo fratello Alberto.

Molti dei sudditi del Principato di Monaco hanno, però, preso le parti della moglie del principe Alberto, e anche Charlotte Casiraghi, la figlia di Carolina ha un bel rapporto con sua zia.

Adesso tutta questa rivalità e questo rapporto tra le due principesse potrebbe avere nuovi sviluppi, data la scoperta di questo segreto accordo che Carolina e Charlene hanno tenuto nascosto fino a questo momento.

Cosa succede tra le due principesse?

A parlare della rivalità che costituisce il rapporto tra le due principesse di Monaco, è stata la rivista People, e l’aria di conflittualità è sempre stata nota a tutti, ma a quanto pare, negli ultimi tempi ci sarebbe stata una svolta: la rivista parla di un accordo che avrebbe appianato la situazione.

Dunque, prima dell’arrivo di Charlene era Carolina a rappresentare la first lady ma Charlene è riuscita a far valere il suo potere sulla Rocca e su Palazzo Grimaldi, riprendendo in mano la sua vita, nonostante le difficoltà a causa del rapporto proprio con Carolina. Adesso le cose sembrano essere cambiate, grazie all’accordo segreto.

Qual è l’accordo segreto tra Carolina e Charlene di Monaco

L’accordo segreto tra le due donne consiste nella divisione dei compiti reali: Carolina si occuperà degli eventi culturali, Charlene di quelli sportivi. Così le due saranno insieme nello stesso momento soltanto in eventi in cui deve essere presente tutta la famiglia.

Non ci sono notizie riguardo i dettagli che costituiscono questo accordo, in quanto si tratta di un patto estremamente riservato. Tuttavia, quello che è chiaro, è proprio il fatto che le due abbiano raggiunto un perfetto equilibrio e siano riuscite a gestire meglio il proprio rapporto al punto da non avere più troppe divergenze, anche se non ci sono state conferme o smentite a riguardo.