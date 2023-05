News Loretta Goggi a un passo dalla morte, la situazione drammatica | Dolore tremendo Di Marina Drai - 9

Loretta Goggi si è raccontata in un’intervista parlando anche di un momento terribile della sua vita in cui stava per morire.

Cantante, attrice, conduttrice e non solo: Loretta Goggi vanta una carriera piena di successi. Nata a Roma nel 1950, è uno dei volti più noti della televisione italiana. È stata la prima donna a condurre il Festival di Sanremo, nel 1986, e la prima donna a condurre un quiz, il Loretta Goggi in quiz.

La carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata quando la donna aveva solo 8 anni, quando ha preso parte all’incisione dell’audiolibro Lourdes 1858 – Le apparizioni della Madonna con Bernadette. Fin da piccola ha studiato canto e musica, passioni trasmessele dal padre.

Il 1962 segna l’esordio di Goggi nel cinema: in quell’anno recita come attrice bambina nella prosa televisiva Sotto processo. Nel 1963, a soli 12 anni, incide Se la cercherai, la sua prima canzone col nome di “Loretta”. Continua poi la sua carriera in diversi sceneggiati Rai, spesso in copia con Roberto Chevalier, oggi noto doppiatore.

Loretta Goggi ha anche imitato moltissime voci durante la sua carriera, sia di fantasia che di personaggi reali. La prima imitazione è quella di Patty Pravo; questa sua performance la fece notare da Pippo Baudo che le propose di entrare nel mondo del varietà, dove la conduttrice e attrice vanta i principali successi.

Loretta Goggi e il racconto da brividi

Nel corso di un’intervista Loretta Goggi ha raccontato di quando ha sofferto la perdita del marito, Gianni Brezza: l’uomo se n’è andato a causa di un tumore che stava affrontando da tempo. A Oggi la conduttrice ha raccontato di quei momenti terribili e di quanto abbia sofferto dopo la morte della persona amata.

“Quando ho perso Gianni tutto si è spento. Sono stata malissimo sei mesi in casa senza uscire. Non riuscivo a camminare né a mangiare” ha spiegato, svelando che il suo stesso corpo la stava abbandonando per il dolore. La tiroide aveva infatti smesso di funzionare a dovere e la conduttrice stava per morire.

La salvezza

“Stavo morendo” ha aggiunto, spiegando quanto fosse grave la situazione, sia psicologicamente che fisicamente. La sua risposta al lutto è stata molto forte e difficilmente si sarebbe ripresa se non fosse stata per sua sorella Daniela: la donna ha insistito per portare la conduttrice con sé in Argentina, per trovare sua figlia Costanza.

Il viaggio è stato una vera e propria cura per Loretta Goggi che è riuscita a riprendere le redini della propria vita e guarire dal dolore. Lei stessa ha confessato di aver ripreso a vivere e riscoperto la bellezza delle cose proprio grazie a quel meraviglioso viaggio, a sua sorella Daniela e alla nipote Costanza che le sono rimaste vicine nei momenti più difficili.