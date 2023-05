News Pio e Amedeo, sapete che titolo di studio hanno? Rimarrete senza parole! Di Ambra Ferri - 12

Sapete qual è il titolo di studio di Pio e Amedeo, il duo comico? Questa scoperta vi stupirà davvero! Tutte le informazioni sul loro percorso.

Prima di diventare il duo comico che oggi conosciamo grazie alla televisione, Pio e Amedeo hanno affrontato un lungo percorso di studi che li ha formati negli anni.

Non tutti lo sanno, ecco perché questa notizia lascia spesso di stucco anche i fan più appassionati. All’anagrafe Pio D’Antini e Amedeo Grieco, sono nati a Foggia rispettivamente il 25 agosto e il 20 agosto del 1983.

La loro popolarità è scoppiata grazie al programma televisivo Emigratis, anche se erano già noti grazie alla loro presenza sul palco di Zelig. Ma cosa hanno studiato durante la loro adolescenza?

Pio e Amedeo: gli esordi della loro carriera

Fin da giovanissimi i due spiccavano per la loro simpatia e il loro umorismo era un bigliettino da visita. Sapevano da sempre di voler sfruttare la loro spiccata indole ironica e magari lavorare insieme nel mondo della televisione. La prima trasmissione a cui hanno presenziato andò in onda su Telefoggia e si chiamava Occhio di bue. Più tardi sono stati invitati in Mediaset ospiti di Claudio Bisio, per poi approdare a Le Iene. In seguito, hanno spopolato con la canzone You Porn prodotta da Gabry Ponte e girato le scene del primo film intitolato Fuggi fuggi da Foggia, che ha avuto incassi di successo.

Il vero trampolino di lancio è arrivato nel 2016 con Emigratis, il programma che ha conquistato il pubblico italiano e gli ha dato grande visibilità. I loro fan sono sempre curiosi di scoprire di più sulla loro vita privata, ma non tutti sanno ogni dettaglio. Per esempio, non è noto il loro percorso scolastico, ma scoprirlo sarà davvero sorprendente.

Il titolo di studio di Pio e Amedeo

Negli anni, entrambi sono riusciti a portare a casa un soddisfacente titolo di studio: infatti, hanno ottenuto il diploma presso l’Istituto superiore Guglielmo Marconi di Foggia. Solo Pio, poi, ha seguito gli studi di ragioneria e si è laureato in Scienze della Comunicazione, mentre Amedeo si è fermato al diploma ottenuto dal liceo scientifico.

Insomma, entrambi si sono diplomati e poi hanno sfondato nel mondo della televisione grazie alla loro ironia e la battute velate e di denuncia alla società contemporanea. Per quanto riguarda la loro sfera sentimentale, sappiamo che Pio è sposato con Cristina Garofalo dal 2016 e ha una figlia di nome Chiara. Amedeo, invece, è sposato con Maria Finizio ed è padre di due splendidi figli, Federico e Alice.