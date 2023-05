News Vite al limite: Il dottor Nowzaradan perde le staffe con una paziente | Rabbia furente Di Marina Drai - 12

Nowzaradan ha dovuto fare i conti con una paziente davvero difficile in Vite al limite. Una persona ingestibile lo ha messo in difficoltà.

Vite al limite non è un programma “semplice”: le persone che si rivolgono al dottor Nowzaradan hanno molte difficoltà, non solo col cibo ma anche dovute a traumi passati non ancora superati; sono proprio questi, infatti, che li hanno portati a rifugiarsi nel vizio del mangiare, rovinandosi la salute.

Nel programma abbiamo conosciuto sia pazienti che sono riusciti a liberarsi dalla loro schiavitù, sia purtroppo persone che non sono riusciti a continuare il percorso e hanno continuato a mangiare in maniera non sana, spesso rimettendoci completamente la salute. Il dottor Nowzaradan, oltre a dover prescrivere la dieta più adatta, deve anche fare i conti con le difficoltà psicologiche dei pazienti.

Durante un episodio della trasmissione, per esempio, una paziente ha messo a dura prova la pazienza del medico che è dovuto ricorrere alle “maniere forti” per cercare di farle capire la pericolosità delle sue scelte.

La paziente non ha voluto sentire ragioni, nonostante anche le persone accanto a lei la spingessero a rimettersi in salute. Tanti i telespettatori che sono rimasti in apprensione per lei, non sapendo se alla fine sarebbe tornata sui suoi passi.

Vite al limite: Nowzaradan non ci vede più

L’episodio in questione vedeva protagonista Leneatha Reed, una donna che, come tanti altri pazienti del medico, si era rivolta al programma per perdere peso e rimettersi in salute. Inizialmente sembrava che fosse molto determinata a dimagrire, ma poi col passare del tempo la donna ha cominciato a dare i primi segni di rinuncia.

Leneatha ha iniziato infatti a saltare gli appuntamenti col medico e ha smesso di seguire la dieta impostagli da Nowzaradan. Nei sei mesi di percorso previsti la donna è riuscita a perdere solo 13kg, un numero ben lontano dall’obiettivo che il medico le aveva imposto. A quel punto, Nowzaradan non ci ha più visto e le ha dato un ultimatum.

Leneatha Reed oggi

Di fronte allo scarso impegno della paziente, il medico le ha ricordato che se non fosse dimagrita le sarebbe rimasto poco tempo da vivere e avrebbe lasciato sola sua figlia, di pochi anni. Inizialmente Leneatha non ha voluto sentire ragioni e si è allontanata dal programma per vivere la sua vita come meglio credeva.

La donna però poi ha capito l’importanza di mettersi in salute e, anche se in autonomia, ha iniziato a perdere peso e seguire uno stile di vita più sano. Lo ha affermato lei stessa in un post su Facebook, dove si è mostrata decisamente dimagrita rispetto l’inizio del programma. Alla fine, per fortuna, Leneatha è riuscita a riprendere il controllo della sua vita.