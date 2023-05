News Sanremo 2024: Amadeus rivela la co-conduttrice e il nome fa discutere | FOTO Di Didi Kera - 8

Per la nuova edizione del Festival di Sanremo vedremo il conduttore affiancato da una donna molto celebre. Scopriamo di chi si tratta.

Sebbene manchino ancora ben nove mesi dall’inizio della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, il conduttore e direttore artistico Amadeus è già al lavoro sulla scelta del prossimo cast. Pare che l’uomo abbia già deciso quale donna lo affiancherà sul palco dell’Ariston.

Stando a quanto si legge su Vero Tv, la co-conduttrice potrebbe essere la cantante Annalisa: “Siamo venuti a conoscenza che è in pole position per un importantissimo impegno in tv. Si tratterebbe di un ruolo davvero importante. Sembra che Amadeus la voglia tra le prime donne della prossima edizione del Festival di Sanremo. Così com’è stato l’anno scorso per Chiara Ferragni”.

Anche Vanity Fair e Chi avevano informato su una sua possibile partecipazione a Sanremo in veste di co-conduttrice: “Nessuna certezza dai vertici Rai né dal direttore artistico, ma solo una supposizione basata sul dilagante successo che la cantante sta riscuotendo. Il primo singolo Bellissima, che aveva presentato in anteprima proprio sulla cover digitale di Vanity Fair,

è diventato il tormentone dell’estate e lei stessa ha raccontato di vivere se non una rinascita, almeno un nuovo capitolo della sua vita, personale e professionale. L’idea ha già infervorato i fan e incuriosito la stampa, anche perché la macchina per la prossima edizione è già all’opera e le sorprese sembrano già dietro l’angolo”.

Amadeus a Sanremo vuole lei

Dunque, stando alle ultime novità riportate dalle diverse riviste di gossip in questi ultimi mesi, sembra proprio che Amadeus sarà nuovamente al timone del Festival della canzone italiana (in barba alle voci che ne dubitavano) e Annalisa potrebbe accompagnarlo in questa avventura.

D’altronde, una co-conduttrice che è anche una cantante sarebbe perfetta come presenza sul palco del teatro dell’Ariston. Anche se, essendo Annalisa un’artista, e quindi mettendo al primo posto la musica, avrebbe qualche dubbio se calcare il suddetto palco come una cantate in gara o come una co-presentatrice che tira avanti lo show.

La dichiarazione di Annalisa

Lo scorso 4 maggio, la cantante ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Repubblica e tra i vari argomenti affrontati, si è discusso anche di una sua probabile presenza da co-conduttrice sul palco dell’Ariston.

Annalisa ha così commentato l’argomento: “Se a Sanremo 2024 ci andrei come co-conduttrice o partecipante che punta all’Eurovision? Allora, d’istinto sceglierei la gara, per me il palco è dove cantare. Pensandoci però, l’altra occasione sarebbe, non per autocitarmi: bellissima”.