News Bonolis e Bruganelli sommersi dalle critiche, è a rischio Ciao Darwin | Pessimo gusto Di Mia Lonigro - 16

Sonia Briganelli e Paolo Bonolis al centro di un’ondata di polemiche. La causa? Le nuove puntate di Ciao Darwin in onda il prossimo autunno.

Non c’è pace per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis che dopo aver smentito qualche settimana fa le voci messe in giro da Dagospia su una probabile crisi matrimoniale si ritrovano a dover affrontare altre aspre critiche. Questa volta al centro della discussione c’è il loro lavoro e nello specifico la nuova edizione di Ciao Darwin.

Bonolis è di certo uno dei conduttori più amati ed apprezzati della televisione italiana e sua moglie Sonia Bruganelli ha iniziato a farsi conoscere dagli spettatori dopo aver fatto l’opinionista per ben due anni nel programma condotto da Alfonso Signorini Il Grande Fratello Vip.

Insomma, entrambi hanno alle spalle una carriera lunga e rispettabile e spesso hanno raccolto con grande entusiasmo il favore del pubblico. Tuttavia, questa volta sembra che l’abbiano combinata davvero grossa e che la gente non sia disposta a passarci sopra.

Il fulcro delle polemiche riguarda, quindi, Ciao Darwin le cui registrazioni per la nuova stagione stanno procedendo apparentemente senza intoppi ma la sua messa in onda questo autunno potrebbe subire diversi problemi. Vediamo più nello specifico la questione.

Il manifesto della nuova edizione di Ciao Darwin

In occasione del nuovo capitolo di Ciao Darwin è stato rilasciato anche il manifesto che sponsorizza questa celebre trasmissione. Ed è proprio qui che è apparsa la scritta Giovanni 8:7 in riferimento alla citazione del Vangelo secondo Giovanni. Ad accompagnare questo rimando ecco che compare la frase “chi è senza peccato scagli la prima pietra”, espressione tra le più conosciute del Vangelo.

E’ ben noto come Ciao Darwin sia un programma che oltrepassa diversi limiti noncurante di alcuni confini morali o etici. Ciao Darwin è particolarmente irriverente e sarcastico ed è questa sua sfumatura la chiave del suo incredibile successo, un successo che dura tra l’altro da oltre vent’anni.

Le polemiche social

In effetti, nonostante non tutti apprezzino l’impronta tipica di Ciao Darwin, questa trasmissione è sicuramente una delle più seguite di Mediaset guadagnandosi una longevità nel palinsesto davvero inusuale. Anche le repliche dell’ultima edizione registrata dello show, quella del 2019, andate in onda durante la pandemia hanno riscontrato ottimi risultati in termini di audience.

Purtroppo, però, questa ultima campagna pubblicitaria ha fatto discutere in molti, soprattutto perché ha coinvolto la religione e messo in mezzo un’espressione del Vangelo per mero sponsor e per qualcosa di popolare come la televisione. Pioggia di critiche per Bonolis & company, i quali hanno subito i commenti negativi del web e non solo.”La bibbia non si tocca”, “pessimo gusto”, “non giocate con Dio” hanno, infatti, scritto alcuni utenti indignati e adesso ci si chiede come questo influirà il futuro del noto programma condotto da Paolo Bonolis.