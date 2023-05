News Paura per Alberto Matano: incidente d’auto senza precedenti | FOTO Di Didi Kera - 16

Il ben noto conduttore televisivo è stato colto alla sprovvista da un’incidente stradale fulmineo. Scopriamo i dettagli della vicenda.

Alberto Matano è uno dei giornalisti e conduttori televisivi più amato e seguito dal pubblico italiano. Classe 1972, Alberto è diventato ancora più famoso tra i telespettatori del Bel Paese grazie alla trasmissione La vita in diretta, inonda su Rai1 tutti i giorni dalle 15.20 alle 18.50.

Il programma è seguito tutti i giorni da migliaia di italiani e, di recente, il pubblico in studio e quello a casa, compreso il conduttore, hanno assistito ad un’indicente che ha spaventato molto i testimoni presenti.

Durante la puntata andata in onda lo scorso 3 aprile, un’inviata de La vita in diretta è stata vittima di un incidente d’auto durante un suo servizio. Barbara Di Palma, l’inviata, era stata mandata a Rovigo per indagare circa il caso della donna morta in casa dopo un malessere che l’avrebbe fatta cadere e sbattere la testa.

Barbara si trovava lì per fare chiarezza sull’accaduto, intervistando alcuni vicini di casa della donna deceduta. Mentre la Di Palma stava intervistando uno dei possibili testimoni, che si trovava in macchina, quest’ultimo è partito all’improvviso, molto velocemente, facendo cadere a terra l’inviata.

La paura di Alberto Matano

Immediatamente è scoppiato il caos in studio e il padrone di casa si è mostrato visibilmente preoccupato e spaventato, chiedendo subito come stesse l’inviata. La donna ha tranquillizzato tutti dicendo che era tutto a posto. “Mentre facevi la tua domanda l’auto è sfrecciata a tutta velocità e sei stata di fatto travolta”, così Alberto ha commentato lo spiacevole episodio.

Barbara Di Palma, rialzandosi in piedi, ha affermato: “Non ho niente, sono solo un po’ ammaccata ma mi ha scosso l’atteggiamento”. Roberta Bruzzone, presente in studio, non ha per niente apprezzato il gesto dell’uomo. Anzi, si è detta molto infastidita.

Il vicino sospetto

Dopo l’incidente dell’inviata, il vicino di casa Giacomo Stella si è chiuso in casa sua. La Di Palma ha poi così commentato: “Il signor Giacomo è nel capanno. Gli ho chiesto se se la sente di parlare in diretta anche per chiarire quello che è successo poco fa e lui ha risposto che non è successo nulla”.

Dopo aver sentito questa dichiarazione da parte dell’inviata Barbara Di Palma, il padrone di casa Alberto Matano si è detto confuso ed attonito riguardo al comportamento del vicino di casa. Non è riuscito a capire perché si stava comportando in quel modo e perché era così agitato.