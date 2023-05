News Fabrizio Frizzi: “Se ne uscirò…”, spunta la dichiarazione da brividi | Lacrime a fiumi Di Marina Drai - 10

Sono cinque anni che Fabrizio Frizzi se n’è andato lasciato un vuoto enorme nella tv italiana. Ecco le parole spiazzanti sulla malattia.

Fabrizio Frizzi è un nome che rimarrà per sempre impresso nella storia della televisione italiana. Il conduttore è stato un professionista invidiabile, in grado di gestire ogni situazione al meglio e regalare ai telespettatori momenti indimenticabili.

Insieme a Pippo Baudo è stato il conduttore con più trasmissioni all’attivo, e nel corso della sua carriera si è dedicato anche al cinema e al doppiaggio: è sua la voce italiana dello Sceriffo Woody della saga di Toy Story. La sua fama è legata a numerosi quiz, varietà e talent show tra i quali Miss Italia, I fatti vostri, Soliti Ignoti e L’eredità.

Frizzi è stato sposato con la collega Rita dalla Chiesa: i due si erano legati nel 1992 e hanno divorziato nel 2002, dopo la separazione avvenuta nel 1998. I due conduttori sono rimasti in ottimi rapporti e hanno infatti collaborato in diverse occasioni anche dopo la rottura.

Dal 2002 fino alla sua morte è stato legato a Carlotta Mantovan, giornalista di Sky TG24. I due hanno avuto una figlia, Stella, nel 2013. In seguito, nel 2014, Mantovan e Frizzi sono convolati a nozze.

La malattia di Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi se n’è andato il 27 marzo 2018, un giorno che tutti gli italiani non dimenticheranno mai. Aveva appena 60 anni quando la malattia lo ha portato via dagli affetti più cari. Il 23 ottobre 2017, durante la registrazione di una puntata de L’eredità, il conduttore venne colpito da una lieve ischemia cerebrale.

Ricoverato al policlinico Umberto I, dopo un periodo di riposo e i dovuti accertamenti è tornato a lavorare normalmente. Il 26 marzo 2018, cinque mesi dopo l’ictus, venne colto da un’emorragia cerebrale che non gli ha dato scampo: il conduttore se n’è andato la mattina successiva. L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno e ha gettato nello sconforto i suoi tanti fan.

Dichiarazioni spiazzanti

Dopo il primo ricovero, Frizzi sembrava essersi ripreso e infatti continuò normalmente a lavorare, sempre tenendosi sotto controllo. Sembra però che il conduttore sapesse che c’era qualcosa che non andava: in un’intervista per Il corriere della sera aveva in qualche modo anticipato che il problema non era del tutto risolto.

“Se ne uscirò sarò io stesso a raccontare tutti i dettagli” aveva affermato, mettendo in allarme tutti i fan. Il periodo relativamente tranquillo che ha seguito il primo episodio aveva rassicurato i telespettatori, ma alla fine purtroppo la malattia è tornata più forte di prima e lo ha portato via. Di certo continueremo a sentire la mancanza della sua bravura e gentilezza.