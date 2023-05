News Vite al limite: episodio gravissimo, il paziente impazzisce | Puntata censurata Di Marina Drai - 14

A Vite al limite non mancano i colpi di scena e i momenti d’alta tensione come quello di cui si è reso protagonista un paziente.

Nuova, tragica storia per uno dei pazienti di Vite al limite: parliamo di un uomo che purtroppo, pur avendo iniziato il percorso nel migliore dei modi, non è arrivato fino in fondo. L’interruzione è stata improvvisa e nessuno conosce i veri motivi del suo abbandono; molti credono che l’uomo sia impazzito.

Parliamo ancora una volta di una vita distrutta dall’ossessione per il cibo provocata da traumi e abusi mai superati. Sono situazioni complesse su cui non è semplice agire, anche per un medico rodato come il dottor Nowzaradan. Ciò che fa davvero la differenza nella guarigione dei pazienti è prima di tutto la loro forza di volontà.

Senza determinazione non si può andare da nessuna parte. Per arrivare al tanto agognato intervento servono tanti sacrifici e voglia di cambiare la propria vita. Quando i pazienti cominciano il loro percorso spesso non hanno idea di che cosa li aspetta.

La parte difficile non è soltanto prima, ma anche dopo l’intervento: per rimanere in forma i pazienti devono mantenere uno stile di vita sano ed è proprio in questa fase che molti abbandonano. Senza più la guida del medico i pazienti faticano a seguire un regime alimentare sano e prendersi cura di sè.

La storia di Ryan

L’episodio che sta ancora facendo discutere molti riguarda la storia di Ryan Wagner, un uomo di poco più di 30 anni che si è rivolto al dottor Nowzaradan per sottoporsi all’intervento di bypass gastrico e perdere peso. Quando si è presentato al programma Ryan pesava più di 320 kg.

Anche lui come gli altri pazienti aveva sofferto molto nella sua vita e aveva trovato nel cibo la sua unica consolazione, arrivando però a una situazione insostenibile. Con tanta forza di volontà aveva deciso di rivolgersi alla trasmissione per dare una svolta alla sua vita e rimettersi in salute.

Cosa è accaduto a Vite al limite

I telespettatori hanno seguito con attenzione la storia di Ryan, ma all’improvviso è accaduto l’impensabile: i produttori hanno censurato il resto della storia. Il motivo? Ryan Wagner sarebbe sparito nel nulla dopo aver iniziato il percorso di guarigione. L’uomo sembrava determinato a perdere peso, ma dopo alcuni giorni ha fatto perdere le sue tracce.

È finita così la storia di Ryan, lasciando i telespettatori con un bel groppo in gola: dov’è finito l’uomo? Purtroppo la produzione non ha potuto fare nulla oltre a provare a contattarlo, senza ottenere risultati. Ora si teme che sia successo qualcosa di grave a Ryan, anche se i seguaci della trasmissione sperano sia stato solo un momento di debolezza.