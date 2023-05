News Barbara D’Urso: il suo ex compagno è famosissimo | Pochi sanno della relazione Di Marina Drai - 12

Barbara D’Urso è stata legata a un gigante del cinema, ma non tutti sanno questo particolare sulla conduttrice.

Barbara D’Urso è indubbiamente uno dei volti più seguiti di Mediaset. Anche se negli ultimi anni gli ascolti di Pomeriggio Cinque si sono un po’ ridotti, la conduttrice continua a vantare una buona schiera di telespettatori fedeli che la supportano nel suo lavoro e seguono ogni puntata del programma.

Il suo debutto in televisione è avvenuto alla fine degli anni settanta, quando ha partecipato alle prime produzioni di Telemilano 58, l’ “antenato” di Canale 5. Oltre alla carriera da conduttrice, Barbara D’Urso è stata anche attrice al cinema e a teatro.

La conduttrice, a dispetto di ciò che può sembrare dalla tv, è molto riservata sulla sua vita privata, tanto che in pochi sanno chi è stato il grande amore della sua vita. Ormai la storia si è conclusa molti anni fa, ma D’Urso ha ammesso che il suo ex compagno è ancora una delle persone più importanti della sua vita.

Sembra infatti che i due siano ancora in contatto e non abbiano dimenticato il grande affetto che li ha legati per diversi anni. Il loro amore è stato molto profondo, ma i due non hanno mai fatto il grande passo. Dopo di lui sappiamo che la conduttrice è stata sposata con Michele Carfora, ma i due si sono separati nel 2006.

Rapporti ancora solidi

Oggi Barbara D’Urso sembra sia single, o perlomeno è molto brava a nascondere un’eventuale relazione. La conduttrice in passato è stata legata a un uomo che è diventato molto importante per lei e lo è rimasto anche ora che hanno divorziato. I due si sono conosciuti sul set e si sono fidanzati nel 1982, rimanendo insieme fino al 1993.

L’unione ha portato alla nascita di Giammauro ed Emanuele. La conduttrice non parla molto di loro per scelta proprio dei due uomini che preferiscono mantenere la massima privacy sulla loro vita. D’Urso e l’ex compagno sono rimasti in ottimi rapporti oggi e spesso si ritrovano per stare insieme ai figli. Avete capito di chi si tratta?

L’ex compagno di Barbara D’Urso

Per chi non lo sapesse, l’ex compagno di Barbara D’Urso è proprio Mauro Berardi. Parliamo di un grande produttore cinematografico che ha lavorato con attori del calibro di Roberto Benigni e Massimo Troisi. Berardi è noto per lo più per i suoi film documentari, ma ha anche prodotto pellicole di successo come Ricomincio da tre.

È stato lui a scoprire e lanciare cinematograficamente Massimo Troisi e Alessandro Siani, producendo i primi film di entrambi. Ha inoltre lavorato con registi come Guido Chiesa, Mario Monicelli, Gabriele Salvatores, Ettore Scola, Sergio Staino e Fulvio Wetzl.