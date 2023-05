News Vuoi sapere quando morirai? Fai questo test e lo saprai | Serve solo un metro Di Didi Kera - 15

Nel caso in cui vi fosse venuto il dubbio riguardo a quando arriverà la vostra ora, potete calcolarla facendo questo test sconvolgente.

L’immortalità sarebbe il dono migliore che l’essere umano potrebbe avere ma, purtroppo, non è possibile ottenerla. Salvo alcuni casi come, ad esempio, i divi di Hollywood o i cantanti che hanno lasciato un segno indelebile, rispettivamente Marylin Monroe e Freddie Mercury. Tuttavia, queste persone sono effettivamente morte, anche se verranno ricordate per sempre.

Sarebbe bello sapere quando arriverà la nostra ora, perché così ci si potrebbe organizzare in maniera perfetta. Ad esempio, se un individuo sapesse che avrebbe da vivere soltanto 18 anni, non sprecherebbe tutta la sua vita a studiare e a fare sacrifici, perché saprebbe che sarebbero sforzi inutili.

Così come sarebbe magnifico sapere quando i nostri cari ci lasceranno per sempre, in modo tale da godere appieno della loro compagnia e dire loro tutto quello che proviamo prima che sia troppo tardi. Molto spesso si perdono occasioni preziose per stare con i nostri affetti e dire loro quanto siano importanti per noi, perché diamo per scontato di rivederli presto. Ma non è sempre così.

Quindi, per evitare di commettere tutti questi errori, esiste un test che vi permette di scoprire quanto tempo vi resta ancora da vivere su questa terra. In questo modo, avrete la possibilità di suddividervelo come meglio credete, tra hobby, affetti, avventure ed obiettivi personali. Qui di seguito vi sveliamo com’è possibile conoscere la quantità di tempo rimasta da vivere.

Il test del metro

Se siete tanto coraggiosi quanto curiosi di sapere come scoprire quanto tempo vi è rimasto da vivere, qui di seguito vi daremo le giuste e precise indicazioni per calcolarlo. Prima di tutto, vi diciamo che questo metodo si chiama trucco del metro. Infatti, per fare questo calcolo vi serviranno soltanto un metro da sarta e una forbice.

Oltre a questi due strumenti, vi servirà anche una calcolatrice o la vostra abilità intellettive per fare due conti matematici. Adesso che sapete che cosa vi serve per scoprire quanto vi resta da vivere, non bisogna fare altro che spiegare come utilizzare questi strumenti sopracitati.

Come si calcola il tempo rimanente da vivere

Prendete il metro, tagliatelo all’altezza di 82 cm (età media dell’essere umano). Da questi 82 dovete togliere gli anni che avete adesso. In più, dovete eliminare anche 1/3: questo indica il tempo che trascorriamo a dormire e che influenza molto la nostra esistenza. Adesso sapete esattamente quanto vi resta da vivere.

Ma anziché deprimervi e rimanere impassibili ed inerti fino alla fine dei vostri giorni, dovete dare il meglio di voi. Impegnatevi al massimo nei vostri progetti, dite ai vostri cari quanto li amate e, soprattutto, carpe diem! La vita è una e va vissuto a pieno. Questo tipo di test è molto particolare e delicato, perciò attenti a proporlo ad altre persone che ritenete essere troppo suscettibili.