News Pupo: figlia segreta avuta da una fan, spunta la verità sulla questione | “Non l’ho mai fatto” Di Ambra Ferri - 11

Pupo lascia cadere ogni maschera e racconta la verità sulla sua famiglia, in particolare sulla figlia nata da una rapporto occasionale.

Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Pupo si è lasciato andare ad un’intervista fiume durante una puntata di Verissimo. Il famoso cantante non si è risparmiato, toccando gli argomenti più delicati della sua vita, tra cui le sue figlie.

Sappiamo che ha tre figlie, due delle quali sono nate dal matrimonio con Anna, mentre l’ultima è frutto di una relazione clandestina. Riavvolgendo il nastro dei ricordi, gli sono sfuggite delle dichiarazioni sconcertanti: ha ammesso di non essersi mai sottoposto al test del DNA per verificare che effettivamente fosse sua figlia.

Sappiamo che Pupo da anni vive un ménage a trois con l’amante Patricia e la moglie Anna, da cui ha avuto Ilaria e Clara. La terza figlia, invece, è nata da una relazione clandestina molti anni fa e il suo nome è Valentina.

Il racconto inedito di Pupo

Lei è “nata da una storia con una ragazza conosciuta ai miei concerti. L’ho saputo dopo la nascita, perché la mamma non voleva coinvolgermi. Poi non ce l’ha più fatta, aveva bisogno di sostegno. Per qualche anno l’ho tenuta nascosta – spiega Pupo -. Andavo a trovarla ed era una gioia ma anche un’angoscia perché nessuno sapeva nulla. Un giorno, a pranzo, non ce l’ho più fatta e ho detto tutto. Ilaria e mia moglie ci sono rimaste malissimo”.

Proprio durante l’intervista rilasciata a Verissimo, Pupo ha ripercorso la sua vita da papà, ammettendo talvolta di aver sbagliato e di essere stato assente per le figlie a causa del suo lavoro totalizzante. Infatti, definisce quello con Ilaria e Valentina “un rapporto difficile”. Parlando dell’ultimogenita, ha detto: “Valentina non mi ha mai fatto pesare il fatto che non aveva la stessa madre. A un certo momento però ho dovuto dire tutto alla mia famiglia”.

“Tornavo a casa ma non dicevo nulla”

Solo dopo 7 anni dalla sua nascita Pupo le ha dato il suo cognome: “Per qualche anno l’ho tenuto nascosto, mi spostavo dalla Toscana in Piemonte con l’aiuto degli amici per vederla, poi tornavo a casa ma non dicevo nulla“, confessa l’artista.

Il dettaglio sconcertante è che non ha mai voluto richiedere un test del DNA. Questo vuol dire che Pupo non si è mai accertato di essere il padre di Valentina. Ovviamente lui si fida molto della donna con cui ha avuto la bambina e non ha mai sentito la necessità di cercare conferme. “Ho saputo che Valentina era mia figlia dal momento in cui l’ho guardata, mi è bastato quello”, ha detto commuovendosi.