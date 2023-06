News Emilio Fede: nuovo scontro con Mara Venier, volano stracci | VIDEO Di Didi Kera - 14

L’ex direttore del Tg4 si è scagliato contro la conduttrice di Domenica In, riservandole parole al vetriolo.

Lo scorso 12 giugno è morto l’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e questa notizia a gettato nello sconforto l’intero mondo della televisione italiana ed anche l’intero popolo del Bel Paese. Tra i molti colleghi ed amici che hanno ricordato il Cavaliere, l’ex direttore del Tg4 Emilio Fede ha speso parole cariche di affetto per Berlusconi.

L’ex giornalista ha così commentato il tragico evento: “compare un uomo straordinario, dal punto di vista umano soprattutto. Dico umano perché abbiamo vissuto tanti momenti insieme, tanti. Lui mi ha assunto anni fa, con molto affetto. Un affetto che è sempre stato ricambiato. Sono sconvolto. Eravamo come fratelli. Un rapporto straordinario, nessuno può dire, a parte la sua famiglia, quanto sia cementato quello che ho provato per lui e lui per me.

Ero tutti i giorni e tutte le sere con lui. Ha sofferto e amato tanto. Spero che questo non sia un addio ma un arrivederci, anche perché con l’età sono vicino. Un uomo splendido. La parola fine non mi piace per nessuno. A me distrugge questa cosa perché ho vissuto accanto a lui una vita intera”.

Ma Fede non ha speso soltanto molte parole per il suo carissimo amico Silvio, ne ha riservate altrettante anche per la conduttrice di Domenica In Mara Venier. L’unica differenza è che quelle dedicate alla Venier sono state parole velenose e taglienti.

L’ultima puntata di Domenica In

Lo scorso 11 giugno è andata in onda l’ultima puntata del talk domenicale condotto da Mara Venier. Purtroppo, però, per la presentatrice è stata una puntata difficile da presentare, a causa della morte prematura di suo genero.

Pier Francesco Forleo, il marito di sua figlia Elisabetta, è scomparso prematuramente e la conduttrice ha ammesso, prima di commuoversi e non riuscire più ad avanti con il suo discorso che era: “Un’ultima puntata per me non facile”.

La critica di Emilio Fede

L’ex direttore del Tg4 ha commentato aspramente il comportamento di Mara Venier, accusandola di aver usufruito dello spazio televisivo della tv di Stato per dilungarsi e per parlare dei fatti suoi. Durante una diretta di Instagram, poi condivisa anche su Twitter, Fede ha così commentato l’ultima puntata di Domenica In: “Mhhh… mannaggia la miseria, ricordati Mara che non eri nessuno”.

Questo video ha scatenato il mondo del web che si è diviso in due parti, schierandosi o dal lato di Emilio Fede, sostenendo le accuse che l’uomo fa alla donna di egocentrismo, o da quello di Mara Venier, difendendola e sostenendola contro tutte le possibili critiche.