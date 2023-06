News Isola dei Famosi a luci rosse: “Che schifo”, naufraghi beccati in atti osceni Di Didi Kera - 12

Questa è la prima volta che due concorrenti si sono fatti travolgere dalla passione e non si sono trattenuti.

L’edizione dell’Isola dei Famosi 2023 sta per volere al termine. Infatti, lunedì scorso (12 giugno) doveva andare in onda la semifinale, ma non è stato possibile per via della morte inaspettata di Silvio Berlusconi. Per questa ragione, molte trasmissioni sono state temporaneamente interrotte, compresa L’Isola dei Famosi.

Tuttavia, il pubblico non vede l’ora di scoprire come andrà a finire e chi sarà il vincitore del reality show più tosto di Canale5. Il programma sta riscuotendo un enorme successo, grazie alla conduzione sbarazzina di Ilary Blasi, supportata dalle sue spalle ed opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria, ma anche dai naufraghi che abitano l’isola.

Circa due settimane fa, il reality era in una bufera mediatica per via di un episodio accaduto sull’isola e che uno dei concorrenti ha poi riportato una volta uscito dalla gara. A rivelare che cosa sarebbe successo è stato Paolo Noise, speaker radiofonico e conduttore del programma radio Lo Zoo di 105. Paolo ha rivelato che Alessandro Checchi Paone e Simone Antolini sarebbero entrati in forte intimità.

Inoltre, a sorprendere la coppia sarebbe stato un altro concorrente dell’Isola, ovvero Christopher Leoni. Lo speaker ha rivelato: “Alle tre del pomeriggio ti giravi e loro erano lì che limonavano. E va bene, ci sta. Vai tranquillo”. In seguito, Noise ha affermato che Christopher si sarebbe innervosito nel vederli sempre scambiarsi effusioni intime. Ma dopo è capitato dell’altro.

La mattina della discordia

Una mattina, Leoni è andato da Paolo sconcertato e gli ha detto: “No, no, la prossima volta prendo un bastone, no queste cose non si possono fare, che schifo” e Noise gli ha risposto: “Che cavolo è successo Christopher? E mi ha detto tutto”.

Il conduttore ha poi svelato: “Praticamente si sono alzati al chiaro di luna e si sono messi a fare cose davanti a noi che dormivamo. Christopher si è trovato la scena davanti. Poi ci ha raccontato i dettagli che non dico per privacy di Cecchi Paone. Quindi ci hanno preso gusto”.

Le reazioni dei telespettatori

Non appena Paolo Noise ha dichiarato questi fatti, gli italiani sono rimasti senza parole. All’inizio della gara, molti di loro facevano il tifo per Alessandro e Simone, ma dopo aver scoperto questo fatto increscioso, si sono schierati contro.

Alcuni utenti del web si sono chiesti se questo episodio avesse fatto più indignazione solo perché si tratta di una coppia gay. Tuttavia, quello che avrebbe dato più fastidio al pubblico dell’Isola dei Famosi non è il loro orientamento sessuale, bensì il comportamento poco riservato e sconsiderato di Alessandro Checchi Paone e Simone Antolini.