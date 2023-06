News Martina Colombari: è finita con Billy Costacurta | Lo sfogo sui social lascia pochi dubbi Di Ambra Ferri - 17

Martina Colombari scrive parole forti sui social che mettono in dubbio la stabilità del suo rapporto con Costacurta.

Cosa sta succedendo tra l’ex Miss Italia e Billy Costacurta? I fan della coppia sono preoccupati a seguito di un discorso fatto sui social proprio dalla donna che, reduce del faticoso viaggio a Pechino Express, esprime tutte le sue preoccupazioni sullo stato di salute della sua relazione.

É stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di Pechino Express: insieme al figlio Achille, si è buttata in questa esperienza totalizzante che, oltre ad averla messa alla prova, l’ha profondamente cambiata.

Si sa, dopo un viaggio si torna sempre diversi a casa: questo discorso vale ancora di più quando si gira per mesi senza meta in un paese lontano, cercando di sopravvivere con pochi soldi in tasca. E forse, secondo l’opinione di alcuni, questo viaggio ha cambiato le sue prospettive di vita a tal punto da mettere in dubbio la sua relazione con Costacurta.

Martina Colombari e Billy Costacurta sono in crisi?

A scatenare il panico sono state le sue parole sui social. L’ex Miss Italia, infatti, è molto attiva su Instagram, dove condivide la sua quotidianità con i suoi followers e utilizza la piattaforma come un diario online in cui raccogliere i suoi ricordi migliori. Non solo foto, la Colombari esprime anche i suoi stati d’animo, condividendo pensieri molto intimi, come l’ultimo, che ha sollevato moltissimi dubbi.

Solo pocho tempo fa la modella aveva rivelato in un’intervista bomba d’esser stata infedele al suo compagno. Il tradimento è arrivato dopo circa 10 anni e nonostante sia stato un momento difficile da superare, alla fine si sono perdonati. “Dopo una decina d’anni che eravamo insieme. Mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa. Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un’altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati”. Perché Alessandro “aveva capito. Quando siamo tornati insieme, il mio trono era di nuovo lì. E c’è ancora.” Queste le parole della Colombari che, con molta trasparenza e senza paura di essere giudicata, ha raccontato qualcosa di estremamente personale.

L’ultimo post ad aver fatto preoccupare il pubblico è quello in cui mostra un’espressione impenetrabile, corredata da una didascalia piuttosto ambigua. “Neanche io mi innamorerei di me, dico sul serio. Rendo complicato anche un puzzle da dieci pezzi, perché incastrarsi non è una cosa superficiale per incastrarsi ci vuole logica. E poi io rifletto troppo sulle cose, penso troppo e guardo poco perché mi piacciono le persone che non guardano chiunque quelle che sanno stare da sole, perché la SOLITUDINE è un punto di forza.”

Queste la parole di Martina Colombari che stanno facendo preoccupare i fan, convinti che l’ex modella e Billy Costacurta siano nuovamente in crisi. Non resta che attendere e scoprire se in futuro svelerà altro.