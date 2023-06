News Pier Silvio Berlusconi fatto a pezzi dalla Rai, vicino alla rovina | Adesso cambia tutto Di Ambra Ferri - 16

Continua a intensificarsi la diatriba tra le due reti cardine della nostra televisione: Rai e Mediaset. Una delle due è vicina alla rovina.

Un altro colpo basso per Piersilvio Berlusconi, che ultimamente ne sta incassando molti. Sembra che alle porte ci sia un cambio drastico per la prossima stagione Mediaset.

Nelle ultime ore è circolato sul web un comunicato speciale che stila una classifica delle fiction più seguite dagli italiani e da quest’ultima si evince che una delle due reti dovrà sottoporsi a un cambiamento colossale e se vorrà sopravvivere alla prossima stagione.

Una trasformazione che non toccherà soltanto i titoli, ma anche gli attori e il pensiero che c’è dietro all’intero palinsesto. Tutto dovrà cambiare per avere successo, altrimenti verrà scavalcato dal rivale.

La classifica delle fiction più seguite

Le brutte notizie arrivano a casa Berlusconi che ora si trovano a dover gestire una patata bollente. Prima d’ora non si era mai verificata tanta differenza di ascolti e di share tra i programmi delle due reti, eppure adesso è talmente evidente da rendere necessario un intervento immediato.

Questa stagione, però, ha portato anche diversi successi legati alle storie di vita reali con protagoniste femminili mandate in onda sulla rete Mediaset. Nella classifica spiccano infatti Viola come il mare e Buongiorno mamma. Nella prima, sbarcata anche sulla piattaforma di streaming Netflix, troviamo come protagonista Viola, interpretata da Francesca Chillemi, una delle attrici più giovani e apprezzate del panorama italiano. Buongiorno mamma, con la bravissima Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova, ha catturato il cuore dei telespettatori per la trama commovente e avvincente.

Svetta la Rai: Mediaset sul filo del rasoio

Nonostante questo, a portare la vittoria a casa per questa stagione è stata la Rai, che svetta sul podio con la fiction più vista degli ultimi mesi, ossia Le indagini di Lolita Lobosco. Al secondo posto si posiziona Mina Settembre, seguita da Fiori sopra l’inferno, il crime thriller con Elena Sofia Ricci. Scendendo nella classifica troviamo altre fiction Mediaset che hanno ricevuto o meno successo.

Sicuramente questa classifica è deludente per la rete di Piersilvio Berlusconi che è sempre stata alla pari della Rai, a volte persino superandola. Con maggio si è chiusa una stagione spenta, e per questo sarà necessario un cambiamento per riportare Mediaset e i suoi programmi al successo. Chissà come intenderà proseguire per Silvio Berlusconi, se con un cambio drastico di palinsesto o se attraverso un miglioramento di quello già esistente, magari svecchiando quanto necessario. Quello che è certo, è che sulla rete hanno molto successo le serie tv con protagoniste femminili, giovani e talentuose.