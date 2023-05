News Martina Colombari: violenza, calci e pugni, finisce in caserma | Situazione pericolosa Di Marina Drai - 13

Martina Colombari è finita tristemente al centro delle notizie di gossip per un episodio di violenza che l’ha coinvolta.

Martina Colombari è passata dal riempire le pagine di gossip per la sua partecipazione a Pechino Express a un episodio di violenza che ha scosso l’intera Italia. Una persona molto vicino a lei ha dato in escandescenze e le cose si sono risolte nel peggiore dei modi.

L’attrice ha partecipato al reality insieme al figlio Achille, nato dall’amore con l’ex calciatore Billy Costacurta. Il ragazzo è nato il 2 ottobre 2004 e oggi ha 19 anni. I suoi genitori hanno festeggiato da poco i 27 anni di matrimonio: un’unione che ha avuto alti e bassi e che ha rischiato di concludersi.

Colombari non ha mai negato di avere molte difficoltà nel gestire suo figlio: il ragazzo è un adolescente particolarmente ribelle e insofferente alle regole, e dà sempre del filo da torcere ai genitori. Chi ha seguito le puntate di Pechino Express si è già reso conto del fatto che il giovane sia una testa calda.

L’attrice ha affermato di essersi rivolta a uno psicologo per gestire i problemi del figlio, ma anche che, nonostante il carattere difficile, dietro le apparenze è un ragazzo generoso, affettuoso e speciale.

Martina Colombari e quei pugni devastanti

Di recente Martina Colombari e il compagno Billy Costacurta sono saliti agli onori di cronaca purtroppo non per buone notizie: il figlio dei due, Achille, si è comportato da vero teppista ed è persino finito in caserma. Il ragazzo si è reso protagonista di un episodio di violenza contro la polizia, mettendo di mezzo ancora una volta il buon nome dei genitori.

Il figlio dei due si trovava a Milano, in zona Tortona, quando è salito su un taxi e lì ha cominciato a dare in escandescenze. Non si conoscono i motivi delle sue azioni, ma il ragazzo ha cominciato a urlare e tirare oggetti dal finestrino della vettura, tanto che il conducente si è dovuto fermare e chiamare la polizia, spaventato dai suoi atteggiamenti.

È finito in caserma

La polizia è arrivata subito sul posto e ha trovato il giovane ancora in uno stato molto agitato. Gli agenti hanno cercato di capire cosa stesse accadendo, ma Achille al posto di collaborare ha sferrato un pugno dritto nella faccia di uno dei due agenti; a quel punto il ragazzo è stato portato in caserma e Billy Costacurta lo ha raggiunto poche ore dopo.

All’alba i due sono tornati a casa e la notizia si è subito diffusa tra i giornali di gossip. Il giovane si è scusato con l’agente e tutte le forze dell’ordine, ma potrebbe comunque subire delle pesanti conseguenze: il rischio è che debba passare dai sei mesi ai cinque anni in carcere.