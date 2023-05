News Amadeus parla per la priva volta del dramma di suo figlio José: “È stato straziante” Di Ambra Ferri - 20

Amadeus e Giovanna parlano per la prima volta del dramma vissuto dal figlio. Le loro parole gelano i fan: “É stato straziante”.

Sappiamo quanto Amadeus e Giovanna Civitillo si amino: il loro amore negli anni gli ha permesso di formare una famiglia unita e affiatatissima, che oggi molti ammirano. Nonostante questo, anche loro hanno affrontato delle enormi difficoltà.

Una riguarda il figlio, che ha vissuto un brutto periodo a causa del lockdown. Quello che ha vissuto José Alberto è stato talmente totalizzante da coinvolgere anche l’umore dei genitori.

Il loro racconto ha toccato il cuore dei fan, che fino ad ora non sapevano niente di quel periodo buio che ha visto coinvolta la famiglia di Amadeus.

Cosa è successo a José, figlio di Amadeus e Giovanna

Negli ultimi tre anni Amadeus ha archiviato grandissime soddisfazioni dal punto di vista lavorativo. Confermato per tre volte di seguito direttore artistico del Festival di Sanremo, lo vedremo anche alla guida della prossima edizione. Questa volta, però, si parla di lui per un aspetto molto delicato che riguarda la sua vita privata, in particolare la sua famiglia.

Sappiamo che è legato sentimentalmente a Giovanna Civitillo e i due formano una coppia affiatatissima che riempiono le prime pagine di cronaca rosa. Lei è una show girl di origine napoletana e i due si sono incontrati proprio negli studi de l’Eredità, dove lui conduceva e lei faceva la valletta. La loro è una storia d’amore davvero interessante, seguita da moltissimi italiani. Nonostante si mostrino sempre sorridenti e pieni di amore, Giovanna Civitillo e Amadeus hanno passato un momento buio durante il lockdown a causa dello stato psicologico di loro figlio. José, infatti, è stato motivo di grande preoccupazione.

Le strazianti parole di Amadeus

“Mio figlio José era molto cambiato nel lockdown. Per me e Giovanna è stato straziante osservare questa trasformazione. Non faceva che mangiare, era nervoso“, ha rivelato Amadeus. Il loro racconto rispecchia quello di tante famiglie con adolescenti che hanno sofferto molto a causa della chiusura forzata in scia alla pandemia da Covid-19.

A causa di questo, molti giovani hanno avuto conseguenze psicologiche negative che tutt’ora si portano dietro, come ansia, stress, ipocondria, paura dell’abbandono e molti altri disturbi psicofisici. Insomma, il conduttore della Rai ha svelato che anche suo figlio – e di riflesso tutta la loro famiglia – ha vissuto un momento molto buio e difficile che per fortuna sono riusciti a superare insieme grazie all’amore e all’immenso supporto che si sono dati a vicenda durnate quei giorni difficili.