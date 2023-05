News Enrico Papi, arriva l’ultimo avvertimento e non lascia dubbi | Situazione pericolosa Di Marina Drai - 8

Enrico Papi ha messo in guardia una concorrente de L’isola dei famosi dopo alcune rivelazioni che hanno scatenato il web.

L’isola dei famosi continua a far parlare di sé ed alimentare il gossip. Il reality era molto atteso da diversi mesi prima che cominciasse, anche perché sarebbe coinciso col ritorno di Ilary Blasi in televisione dopo quasi un anno di lontananza dai riflettori.

Pochi giorni fa è stato annunciato l’abbandono dell’Isola di Alessandro Cecchi Paone e del compagno Simone Antolini. La scelta è arrivata sia per via del malessere che aveva colpito il ragazzo, sia soprattutto perché Cecchi Paone aveva discusso con Ilary Blasi e la produzione in merito a degli accordi non rispettati.

Secondo il divulgatore lui e Antolini sarebbero dovuti rimanere in coppia per tutta la durata del reality, così come prevedevano secondo lui gli accordi stipulati con la produzione. Secondo la conduttrice, però, ciò non era vero e aveva deciso di far giocare i concorrenti da soli, tutti contro tutti.

Il conduttore e il compagno hanno così deciso di ritirarsi dal reality e sono tornati in Italia. Anche Claudia Motta e Claudio Predolin si erano ritirati, entrambi per problemi di salute; ora sono rimasti 14 concorrenti a sfidarsi.

La concorrente sbotta

In una puntata de L’isola dei famosi Cristina Scuccia si è raccontata in un video pre-registrato in cui l’ex suora ha parlato delle voci attorno alla sua presunta relazione e al suo orientamento sessuale. “Tutti mi chiedono continuamente se sono fidanzata. Ma che cos’è questa ossessione per l’amore? Devo dire che potrei vivere benissimo anche senza una persona. Però so anche di essere capace di amare tanto”

“Non c’è nulla di scritto che deve essere per forza così” ha continuato. “Mi lascio trasportare dalla vita e quello che sarà andrà benissimo. Non mi impongo nulla. Quella di stare con una persona è una prospettiva nella quale non mi sono mai messa. Per me è tutto nuovo”. La donna per ora non ha rivelato altro.

Le parole di Enrico Papi

In risposta a una provocazione di Vladimir Luxuria, Cristina Scuccia ha replicato che sull’Isola non c’è qualcuno di suo interesse: “Sull’Isola non c’è nessuno che potrebbe piacermi. Qui sull’Isola tutti vuoti si amplificano. Le mancanze affettive, quella della famiglia. È come se stessi ancora meditando sulla mia vita. Ci penso all’amore perché ci credo. Credo all’amore libero” ha detto.

A quel punto è intervenuto Enrico Papi avvertendo la donna di stare attenta a non cadere nelle provocazioni, né degli altri concorrenti né degli opinionisti in studio. “Non stai prestando il fianco a tutte queste provocazioni, anche a quelle di Vladimir. Devi stare molto attenta a come parli. Sei molto fragile e lì ci sono dei volponi, anche qua in studio. Fai attenzione!“.