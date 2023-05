News Pierfrancesco Favino beccato in pieno tra le braccia di un’altra | Matrimonio al capolinea? Di Ambra Ferri - 17

Pierfrancesco Favino si mostra in compagnia di una bellissima donna. Ma come l’avrà presa la moglie? Ecco il triangolo da chi è formato.

Favino è stato beccato insieme a una bionda mozzafiato e lo ha fatto alla luce del sole. Alla vista della foto, tutti si sono chiesti quale sia stata la reazione della sua compagna di vita, Anna Ferzetti, che sicuramente si sarà infuriata.

Moglie e collega, sappiamo che i due sono inseparabili dal 2003 e fino ad ora nulla aveva minato la loro relazione. Certo è che quanto accaduto cambia di gran lunga le carte in tavola e potrebbe determinare la fine del loro matrimonio.

Ora tutti si chiedono come ha reagito la moglie alla vista di un’altra donna nelle braccia di suo marito, ma soprattutto chi è la bionda a formare il triangolo. Ecco tutte le informazioni.

Pierfrancesco Favino, il clamoroso triangolo

Classe 1969, Pierfrancesco Favino è uno degli artisti più bravi del panorama italiano: non è solo un attore, ma è anche doppiatore e produttore cinematografico di successo. Ha debuttato da giovanissimo nel mondo del cinema e del teatro e già da allora era chiaro a tutti il potenziale che aveva e che ha sviluppato nel tempo. Il suo primo ruolo gli fu assegnato per il film L’ultimo bacio di Gabriele Muccino nel 2001. Da lì si sono aperte per lui le porte più promettenti del mondo dello spettacolo, arrivando ad avere successo anche su scala internazionale.

Dal punto di vista sentimentale, è legato da 20 anni ad Anna Ferzetti che lo ha reso padre di due splendide figlie. Nonostante sembrasse che tra i due le cose stessero procedendo a gonfie vele, negli ultimi giorni Favino è finito al centro di una polemica indesiderata per essere stato beccato in compagnia di un’altra bellissima donna.

Matrimonio al capolinea tra Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti?

Molti ora si chiedono se tra Favino e la Ferzetti c’è aria di crisi o addirittura un triangolo. In realtà non c’è da preoccuparsi del terzo in comodo. Sapete chi era? Favino è stato beccato in compagnia della bellissima e bravissima conduttrice Michelle Hunziker, che lo ha invitato al suo programma, Michelle Impossible e Friends.

Insomma, la relazione con la Ferzetti procede a gonfie vele e il loro matrimonio non è al capolinea come si temeva. Favino ha diviso il palco con la showgirl e conduttirce italo-svizzera per raccontarsi e spiegare i suoi nuovi progetti: il loro è stato un incontro lavorativo, niente di più. Mistero risolto, i fan possono stare tranquilli!