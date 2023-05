News Loretta Goggi a un passo dalla morte, il lutto devastante ha stravolto la sua vita Di Didi Kera - 18

La ben nota cantante romana non riesce a sopportare un tragico ricordo che la tormenta. Scopriamo cos’è successo.

Loretta Goggi è una delle cantanti, attrici, doppiatrici, conduttrici televisive e radiofoniche, ballerine, scrittrici e showgirl italiane più amate e seguite dal pubblico del Bel Paese. La Goggi ha contribuito ad arricchire il panorama del mondo dello spettacolo grazie alle sue incredibili doti canore ed artistiche.

Negli anni ’70 e ’80, Loretta era nel pieno della sue forze e nel clou della sua carriera, partecipando a moltissimi programmi televisivi, ricoprendone il ruolo principale. Negli ultimi 40 anni, invece, il pubblico italiano si è abituato a vedere la Goggi come una parte di un gruppo più grande in una trasmissione.

Ad esempio, dal 2012 Loretta fa parte della giuria di Tale e Quale Show, trasmissione condotta da Carlo Conti e in onda in prima serata su Rai1. Sebbene qui la Goggi abbia un ruolo definito ed importante, non è la protagonista indiscussa. Fortunatamente, l’artista ha accontentato il suo pubblico con una novità incredibile.

Dal 10 al 31 marzo 2023, infatti, Loretta è approdata in prima serata sulla rete ammiraglia con uno show tutto nuovo e completamente duo. Stiamo parlando di Benedetta primavera, un varietà dove si sono susseguiti diversi ospiti, amici e colleghi della Goggi, che hanno intrattenuto il pubblico italiano.

Il grande amore di Loretta Goggi

Nel 1979 la Goggi ha fatto un incontro che le ha cambiato la vita in modo drastico. L’artista stava lavorando a Fantastico, vecchio show tv molto amato all’epoca, e lì ha incontrato Gianni Brezza, il ballerino che l’avrebbe istruita nelle coreografie. Tra i due è nata subito una grande intesa che, poi, è diventato un amore profondo ed intenso.

Brezza, più grande di tredici anni, ha lasciato una moglie e tre figli per iniziare una relazione sentimentale con Loretta. La coppia è stata insieme per ben 32 anni e nel 2008 si sono finalmente sposati. Tuttavia, l’idillio è finito presto: Gianni si è ammalato, è stato colpito da un tumore e nel 2011 è passato a miglior vita.

Il grande dolore di Loretta Goggi

Dopo la morte dell’amato marito, Loretta ha vissuto molti anni chiusa in sé stessa, addolorata, triste e depressa. Ha anche rischiato la vita a causa di un malfunzionamento della tiroide. Fortunatamente, il tempo guarisce le ferite e la Goggi è stata in grado di ritornare in tv, davanti al suo pubblico adorante.

Sulla rivista NuovoTv si possono leggere le parole di Loretta Goggi circa l’adorato marito e il suo nuovo programma: “E io penso a lui ogni volta che vado in scena. È al ricordo di mio marito che dedico questo mio show”.