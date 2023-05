News Gf Vip, finalmente salta fuori la verità: “Hanno il cellulare” | Svelato il lato oscuro Di Ambra Ferri - 17

Dopo anni di silenzio, un’ex gieffina maschera tutti i concorrenti del Gf Vip e più in generale il programma: “Hanno il cellulare”, svela.

Da sempre il pubblico ha avuto il dubbio che i concorrenti del Grande Fratello Vip avessero dei cellulari nascosti nella casa. Durante tutti questi anni di edizioni si sono moltiplicate le voci a riguardo, alimentate da alcuni suoni sospetti.

Nonostante questo, prima d’ora nessuno dei concorrenti usciti dalla casa aveva mai ammesso di aver potuto usare il cellulare. Anzi, al contrario: tutti negavano di avere avuto contatti con il mondo esterno, sottolineando quanto pesasse l’isolamento forzato.

Per la prima volta nella storia del programma un’ex concorrente ha vuotato il sacco sulla questione smartphone, ammettendo che all’interno della casa venivano utilizzati. Ecco chi ha parlato e cosa ha raccontato.

La verità sui cellulari nella casa del Grande Fratello

L’ultima edizione del Gf Vip è stata piuttosto difficile da affrontare, soprattutto per il conduttore Alfonso Signorini, al centro di numerose critiche per il suo modo di gestire i concorrenti. Dopo la strigliata arrivata da Pier Silvio Berlusconi, si è aggiunto il rumor sull’utilizzo dei telefoni nella casa, che – stando al regolamento – sarebbe assolutamente vietato. I concorrenti, infatti, non dovrebbero poter avere contatti esterni, se non durante la puntata settimanale.

A fare luce sulla questione è stata Dana Saber, l’ex concorrente di origine marocchina che aveva già lanciato in precedenza pesanti accuse nei confronti degli autori del reality. L’ex gieffina afferma che ci sarebbero dei concorrenti a cui è concesso l’uso del cellulare. “Chi ha il cellulare? Non lo sapete? Chi ha la suite soprattutto. Ci sono persone che hanno la suite”, ha affermato Dana nel corso di una diretta social.

La verità di Diana Faber, ex gieffina

Secondo quanto rivelato dall’ex concorrente, all’interno del programma avverrebbero favoritismi: sembra che alcuni concorrenti possano usare il cellulare e abbia accesso a camere da letto più comode. I fan hanno domandato a Dana chi fossero queste persone e lei ha prontamente risposto: “Ragazzi non lo sono. A questo punto chiedetelo ad Alfonso Signorini di mandarvi il numero di qualcuno. Magari potete chiamare i vostri preferiti da casa”.

Secondo Dana Saber i quattro concorrenti che hanno potuto dormire nella suite hanno avuto accesso al telefonino: si tratterebbe quindi di Patrizia Rossetti, Wilma Goich, Antonino Spinalbese e Milena Miconi. Accuse gravi, che pesano ancora di più dopo l’ultima edizione piena di ostacoli e difficoltà. Ora viene naturale chiedersi se, dopo queste rivelazioni così pesanti e specifiche, il programma verrà rinnovato per un’altra edizione.