Alfonso Signorini messo alle strette: il conduttore dice tutto sul Gf Vip e Berlusconi trema

Alfonso Signorini non sta più zitto: il conduttore ha deciso di chiarire la situazione sul GFVIP e sul web si genera il caos.

Non è un periodo semplice questo per Alfonso Signorini che dopo aver condotto l’edizione più lunga di sempre del reality più seguito d’Italia si è ritrovato invaso da una pioggia di critiche. In effetti, quest’anno il Grande Fratello Vip si è davvero distinto per cattivo gusto e poco tatto tanto da spingere il direttore della rete Piersilvio Berlusconi a decisioni drastiche sul suo futuro.

In verità, l’imprenditore aveva già deciso di ridimensionare la trasmissione mentre questa era agli sgoccioli: secondo Piersilvio i vipponi erano troppo trash e troppo volgari. Ecco che sono state, quindi, bandite parolacce, immagini spinte e fatto un invito per i concorrenti a vestirsi in maniera più pudica.

Certo fa strano pensare che il Grande Fratello che è conosciuto per la sua delicatezza e alta levatura culturale sia stato penalizzato proprio ora e con questi specifici partecipanti.

Sta di fatto che tutta Mediaset ha subito le decisioni di Piersilvio Berlusconi il quale ha invitato gli show della rete del biscione a seguire una linea editoriale più sobria. Cosa vuol dire questo, però, per l’avvenire del GFVIP?

Le voci sulla nuova edizione del Grande Fratello

Le indiscrezioni circa un possibile ridimensionamento della nuova edizione del GFVIP si susseguono ormai da settimane. Secondo alcuni giornali, infatti, le cose per il programma di Alfonso Signorini stanno per prendere una piega completamente diversa. Intanto, pare che l’anno prossimo il GF durerà molto meno dei sei mesi con tanto di approvazione anche da parte di Signorini che si è dichiarato particolarmente stanco di portare avanti uno show per così tanto tempo.

In più, la notizia che più ha scioccato il pubblico è stata quella relativa la possibilità di escludere i vip dalla trasmissione e di optare per un ritorno alle cosiddette persone comuni con soli tre o quattro personaggi famosi di più alto profilo. Se così fosse le cose si modificherebbero radicalmente con grande curiosità di tutti gli appassionati del reality.

La risposta di Signorini

Tuttavia, a prendere in mano la situazione ecco che è arrivato proprio Alfonso Signorini il quale in una storia di Instagram ha chiarito alcuni dubbi sul Gf. Dopo aver creato un box di domande per i suoi followers il conduttore ha risposto a quella più interessante con grandissima onestà. La domanda riguardava appunto chiarificazioni circa le indiscrezioni sul nuovo Grande Fratello.

Signorini a questo punto ha risposto di non aver ancora assolute certezze proprio perché le riunioni per organizzare la prossima edizione devono ancora iniziare. Ecco che l’uomo ha messo a tacere rumors presumibilmente ancora infondate dando anche una stoccata a Piersilvio Berlusconi. Vip o non vip anche l’anno prossimo signorini sarà un protagonista dei palinsesti Mediaset ed intanto gli spettatori rimangono in attesa di aggiornamenti.